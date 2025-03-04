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Источники: США и Украина все-таки подпишут соглашение по полезным ископаемым (1)

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Демонстрация в поддержку Украины в Чикаго
Демонстрация в поддержку Украины в Чикаго Фото: SCOTT OLSON

Администрация президента США Дональда Трампа и Украина все-таки подпишут соглашение по полезным ископаемым, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся в распоряжении источников информации, Трамп объявит о планах заключить сделку во время выступления перед Конгрессом. Выступление состоится в ночь на среду, 5 марта, в 4:00 по латвийскому времени.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, 4 марта, что хочет наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом и работать под "твердым руководством" хозяина Белого дома, чтобы обеспечить прочный мир в Украине.

В своих первых публичных комментариях после того, как Трамп приостановил военную помощь США Украине прошлой ночью, Зеленский призвал к прекращению огня на море и в небе, заявив, что это станет первым шагом к завершению трехлетней войны.

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В своем сообщении на платформе X Зеленский отметил, что на первом этапе Украина готова на "освобождение военнопленных и прекращение огня в небе: запрет на ракеты, беспилотники дальнего радиуса действия, запрет на бомбардировки энергетической и гражданской инфраструктуры и немедленное прекращение огня на море, если Россия сделает то же самое".

В пятницу, 28 февраля, во время встречи с президентом Украины в Овальном кабинете Белого дома Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот не проявил должной благодарности и уважения к Соединенным Штатам, и заявил, что у Зеленского нет рычагов влияния, чтобы диктовать Вашингтону, как ему следует строить отношения с Москвой.

Перепалка в Овальном кабинете, которая транслировалась по телевидению и в ходе которой вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс тоже обрушился на Зеленского с обвинениями, потрясла мировое сообщество. За этим последовали заверения остального западного мира в дальнейшей поддержке Украины.

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"Наша встреча в Вашингтоне в пятницу в Белом доме прошла не так, как планировалось. Очень жаль, что все так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотим, чтобы будущее сотрудничество и общение было конструктивным", - заявил Зеленский на платформе Х.

Он также подчеркнул, что Украина готова подписать соглашение с США по полезным ископаемым и природным ресурсам. До скандала в Овальном кабинете планировалось, что соглашение подпишут 28 февраля.

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