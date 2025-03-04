Согласно имеющейся в распоряжении источников информации, Трамп объявит о планах заключить сделку во время выступления перед Конгрессом. Выступление состоится в ночь на среду, 5 марта, в 4:00 по латвийскому времени.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, 4 марта, что хочет наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом и работать под "твердым руководством" хозяина Белого дома, чтобы обеспечить прочный мир в Украине.

В своих первых публичных комментариях после того, как Трамп приостановил военную помощь США Украине прошлой ночью, Зеленский призвал к прекращению огня на море и в небе, заявив, что это станет первым шагом к завершению трехлетней войны.

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В своем сообщении на платформе X Зеленский отметил, что на первом этапе Украина готова на "освобождение военнопленных и прекращение огня в небе: запрет на ракеты, беспилотники дальнего радиуса действия, запрет на бомбардировки энергетической и гражданской инфраструктуры и немедленное прекращение огня на море, если Россия сделает то же самое".