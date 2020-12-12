В Эстонии украинец нарушил самоизоляцию и устроил пьяный дебош в магазине

В четверг, 10 декабря было проведено производство в отношении гражданина Украины 1987 года, который должен был находиться на самоизоляции, но нарушил это требование: он в состоянии алкогольного опьянения находился в магазине и разбивал товар. Он также принял участие в драке и не подчинялся распоряжениям полиции. Его виза была признана недействительной и ему было выписано предписание покинуть Эстонию, а также выдан запрет на въезд на полтора года, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Также вв четверг производство было осуществлено в отношении гражданина Молдавии 1992 года рождения, который в течение шести месяцев отбывал тюремное наказание. После освобождения из тюрьмы у него не было законного основания находиться в Эстонии, его выслали из страны и выписали запрет на въезд на пять лет.

Также 10 декабря поступило сообщение об агрессивном человеке в Таллиннском аэропорту, которого не пустили на самолет. Мужчина 1976 года рождения покинул аэропорту после вмешательства полиции.