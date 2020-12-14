Жертвовать можно не только деньги, но и свое время и талант. Как Ивита стала доктором Тутой

Мать четверых детей Ивита Голдберга-Мильоне присоединилась к движению "Доктор Клоун" семь лет назад. Надев красный нос, Ивита становится доктором Тутой - она выбрала это слово, потому что никогда не знаешь, что "тут скрыто": "Вы можете получить громкую песню, горячее объятие, большую похвалу или неожиданный сюрприз". С нетерпением жду Рождества, когда мы с надеждой заглянем за темное облако и увидим золотой край. Это история о том, что, поддерживая друг друга и помогая с улыбкой избегать мрачных мыслей, каждый из нас может сделать этот мир немного лучше.
Ивита говорит, что корни этого призвания следует искать гораздо раньше. Еще в детстве она заметила, что люди смеются над ее поступками, а в подростковом возрасте Ивита это очень тяжело переживала. Только с годами пришло понимание, что это плюс, а не минус: "Все эти тексты и анекдоты текли из меня, рекой. Благодаря этому в студенческие годы я получила прозвище "Шекспир". Я изучала дошкольную педагогику в RPIVA, но мне посчастливилось одновременно освоить театральную режиссуру у Германа Паукша - я всегда была "на ты" с театром".
Как Ивита стала доктором Тутой
Все шло своим чередом - после учебы Ивита вышла замуж, родились дети, а потом малыши стали болеть. "Как мать, которая сидит с ребенком в больнице, я подумала: "а почему нет человека, который позволил бы сделать передышку - просто выпить кофе, поговорить о том, что вы чувствуете, дать возможность хоть на мгновение покинуть больничную среду?". Напряжение, связанное с болезнью ребенка, перипетии с персоналом и весь другой шурум-бурум, был огромным, хотя у меня очень понимающий и поддерживающий муж". Это был момент, когда Ивита задумалась о необходимости оказания эмоциональной поддержки в больницах.
Dr.Klauns действует как общественная благотворительная организация с 2012 года, а ее представители - профессиональные медицинские клоуны - каждый день ездят в Детскую клиническую университетскую больницу и другие больницы Латвии, чтобы психологически помочь детям, облегчая повседневную жизнь маленьких пациентов, пока они находятся в госпитале. Миссия проекта - создать благоприятную для детей среду в медицинских учреждениях, а также в сотрудничестве с медицинским персоналом помочь детям и их родителям преодолеть психологические и социальные трудности, снизить уровень стресса и ускорить выздоровление.
"У меня с моей подругой Зандой, еще до появления Dr.Klauns в Латвии, родилась мысль петь для деток в Видземской больнице время от времени - на Рождество и Пасху. Мы пели и христианские песни, и светлые, легкие детские песни. Помню, однажды старшая сестра так резко спросила меня: "Почему вы поете только по праздникам?". И у меня в голове щелкнуло: "Бум! Да, а почему так?". Когда через пару лет я заметила объявление о школе докторов-клоунов, я поняла, что это мое".
Ивита вспоминает, что перед заполнением анкеты она посоветовалась со своей семьей, потому что без поддержки домашних было бы невозможно участвовать в этом проекте: "Младшие дети были тогда еще маленькими, а старшие - подростки. Сначала идея была встречена скептически. Однако, объясняя важность этой работы, я получила "зеленый свет" на семейном совете, и с этого все началось".
Ивита говорит, что теоретически доктором Клоуном может стать любой, не все так просто: "Пробовать можно, но не у каждого получается. Знание в области медицины, педагогики и психологии дает некоторые преимущества в этой работе, но в принципе не имеет значения, являетесь ли вы предпринимателем, продавцом или кем-то еще - самое главное - это способность наладить контакт с ребенком. Например, в России есть один великолепный доктор-клоун, который по профессии автомеханик".
Вспоминая свои первые годы в шкуре доктора Клоуна, Ивита испытывает двоякое чувство: "В отличие от своих коллег, которые смотрели на все сквозь розовые очки, у меня они быстро спали, когда я столкнулась с реальной жизнью в больнице. Мне было легче - не было никаких иллюзий, я понимала на что я подписываюсь. Моему 4-летнему сыну диагностировали васкулит - очень сильная аллергия. Мы не знали, сколько он проживет. После длительного пребывания в лечебных учреждениях я уже познакомилась с больничной "кухней", знала, как обращаться к персоналу, а также имела опыт матери, чей ребенок давно болеет. Я поняла, что чувствует человек в такой ситуации - он как загнанный зверь, в одиночестве со всеми своими заботами и страхами. У меня было огромное желание помочь, а доктора-клоуны это умеют".
Как Ивита перевоплотилась в доктора Туту? "Общая отличительная черта докторов-клоунов - это халаты, но со временем образ Туты немного изменился. Сначала я прятался за мальчиковым образом с большим поролоновым носом и широкими штанами, а потом была девчачья пижама с сердечками. Теперь у меня есть особая шляпа и два комплекта одежды, один из которых - "выходной" с юбочкой, который особенно нравится маленьким девочкам, потому что способен красиво вращаться и напоминать солнце".
Быть в нужном месте в нужное время
В нормальных условиях по психологическим причинам докторам-клоунам не разрешают посещать больницу каждый день: "Мы посещаем региональные больницы 2-3 раза в неделю, и у нас есть свой условный график, но важно, чтобы появление клоуна было непредсказуемым и неожиданным. Один выход длится 1,5–3 часа, но Ивита говорит, что когда возникает ощущение, что ты "на волне", время становится относительной единицей и никто не смотрит на часы.
Говоря о повседневной жизни доктора Клоуна, Ивита объясняет, что теперь коронавирус внес свои коррективы и в основном необходимо работать удаленно, поэтому нужно подумать о новых решениях - теперь клоуны радуют пациентов и персонал выступая во дворах больниц и за окнами палат. Для общения также используются современные технологии.
Чтобы поддерживать связь между докторами Клоунами и маленькими пациентами во время пандемии, весной при поддержке BITE Latvija в детские отделения были доставлены планшеты, а клоуны освоили новые форматы общения в онлайн-среде: прямые трансляции, видео-зарисовки и онлайн-импровизации. Заботясь о благополучии детей во время самого сердечного праздника в году - Рождества, BITE Latvija покрывает расходы ассоциации Dr. Klauns за весь декабрь, помогая создавать улыбки на протяжении 500 часов.
Одна из самых больших проблем в ее работе - это сотрудничество женщины с врачами и персоналом больницы: "Родители приходят и уходят в больницу, а персонал остается. Вопрос в том, как заставить персонал видеть в вас не препятствие, а коллег. В начале проекта клоуны для врачей были настоящим шоком - были времена, когда я встречала медика в коридоре, я видела, что он смотрит на меня, думая, что я пациент, сбежавший из другого отделения (смеется). Я также слышала презрительные замечания, что название "Доктор Клоун" обесценивает медицинскую профессию, тогда мне пришлось объяснять, что я не хотела бы использовать имя доктора, если оно не имеет терапевтического значения в процессе лечения. Я знаю некоторых моих коллег, которые не справились с этой задачей. Одним из них был великий актер Янис Рейнис, которого уже нет в живых. Он учился на доктора Клоуна, но на практике понял, что это не его".
"Мнение персонала очень важно. Все доктора Клоуны хотят чувствовать себя желанными гостями в больнице, но сначала персоналу пришлось признать, что это не значит просто прийти в образе клоуна в больницу, покалывающего ангелочка, спеть песню или рассказать анекдот. В клоунской миссии есть нечто более глубокое и важное".
Многие исследования подтверждают, что положительный эмоциональный фон благотворно влияет на иммунитет и способствует более быстрому восстановлению. Например, работа доктора Клоуны способствует снижению уровня кортизола при одновременном уменьшении боли, что позволяет медицинским процедурам быстрее реагировать на снижение уровня стресса. Клоуны в больницах рассматриваются во всем мире как форма лечения.
Когда она открыла "кухню" доктора Клоунов Ивите посчастливилось оказаться в нужном месте в нужное время: "Сейчас клоуны обычно работают парами, но первые годы в Цесисе и Валмиере я работала одна, посещая не только детские, но и родильные отделения. Проходя по коридору, я "сканирую" то, что происходит вокруг меня, и вижу женщину, стоящую у стены. Я подошла к ней и переключился на так называемый "человеческий режим". Я притворилась доктором Клоуном, но хочу поговорить с ней как мама и женщина. Я спросила, чем могу помочь. Я узнала, что женщина только что потеряла ребенка на пятом месяце беременности. Мы поговорили, после чего я передала ее на попечение персонала, чтобы она не поскользнулся вдоль стены в коридоре и не сбежала и не натворила глупости в депрессии. Во другой раз я увидела, как в палату входит мама, которая сказала, что с ней все в порядке, но при непосредственном контакте это было не так. В то время еще разрешалось свободно обниматься, поэтому я спросила ее в своей клоунской манере, если все уже было в порядке, могу ли я ее обнять раз "все в порядке"? Мы обнялись, и я почувствовал, что эта мама выкрикивает всю накопившуюся боль - она фактически выливала ее мне на плечо. У меня есть поговорка, что "деньги нужно оставить банку, а эмоции не нужно копить - их нужно выпустить".
Клоунская зарплата - детский смех и слезы взрослых
Доктора Клоуны обычно называют поддержкой пациентов, но их сфера применения намного шире. "Мы являемся посредниками между персоналом и пациентами, потому что видим обе стороны. Иногда врача трясет сердцем после визита к капризному пациенту, иногда чувствуешь потребность пойти выпить кофе с медицинским персоналом, не вынимая клоунского носа. Сидишь в своем наряде, пьешь кофе, шутишь, обнимаешься, прикалываешься со всеми - словно громоотвод, меняя их рутину. Я слышала от персонала слова "с тобой хоть на поле боя", и это большая честь для меня", - говорит Ивита.
Семь лет - это большой срок. На вопрос о том, где находится мотивация и возникали ли трудности, Ивита отвечает, что вначале, когда она работала одна в больницах, со временем ее здоровье заставило почувствовать, что темп был слишком быстрым: "Первые два года я "убивалась" одна. Я хотела продолжить, ведь это мое призвание, но мое тело начало протестовать - заработала воспаление межреберных нервов". Она не отрицает, что были и психологические кризисы: "С одной коллегой пришлось нелегко - она не понимала, что моя цель может быть такой же бескорыстной, как то, что этот проект способен дать, поэтому я получила странные обвинения. В какой-то момент это меня "стопорнуло". Видимо, этого человека не мотивировали должным образом. Она больше не участвует в проекте Dr.Klauns".
Несмотря на все, Ивита признает, что положительных моментов намного больше. Какая, по ее мнению, лучшая зарплата, которую может получить доктор Клоун? "У нас менталитет, что иногда хорошие слова о себе слышишь обходными путями - они звучат где-то за спиной. Наибольшее удовлетворение вызывают добрые слезы людей, особенно пожилых людей, которые они смогли выпустить. И, конечно же, детский смех. Бывало, что подросток так много смеется, что даже приходится извиняться, потому что у него уже от смеха болит живот. Вы понимаете, что вам не нужно так сильно смешить, но чем больше вы извиняетесь, тем больше он смеется".
Хрупкая граница между началом и концом
Ивита признается, что бывали случаи, когда от давления приходилось плакать, сидя в машине: "Больница - это то место, где объединены два мира. На вещи там можно посмотреть через призму вечности и ощутить хрупкую границу: один щечок - и тебя нет!". Она помнит эпизод со Дня теней, когда "тенью" доктора Туты стал подросток. Он ответил, что решил попробовать быть доктором Клоуном потому что это весело.
"Я рассказала ему о случае из моей практики, о моем первом пациенте. Это был маленький обнаженный ребенок, у которого все части тела были подключены к жизнеобеспечивающим проводам и трубкам. Тогда я спросила парня: "Представьте, что вы открываете дверь и видите такую сцену - разве вам действительно весело?". Подросток в этот момент притих и задумался".
На вопрос, где набраться сил в таких сложных и непредсказуемых ситуациях, Ивита отвечает, что помогают знания психологии и закал матери. "Я христианин, и вера дает мне силы. Один из моих самых близких друзей - Интс Клявиньш, однажды чудом уцелевший после трагической катастрофы парома "Эстония". Мы живем рядом, часто встречаемся и обсуждаем смысл духовности - это действительно "работает" не только в книгах, но и в реальной жизни".
В конце беседы Ивита напоминает, что "Рождество - это время, когда мы чаще всего вспоминаем тех, кто попал в беду, отправляя подарки в больницы, оказывая помощь. К сожалению, в конце праздника о благотворительности часто забывают до следующего года. Следует учиться делать хорошие поступки ежедневно – жертвовать можно не только деньги, но и свое время и талант. Я понимаю, что не могу спасти мир и человека, но могу быть в нужном месте в нужное время, что сделать все, что в моих силах".
ФАКТЫ:
- Ассоциация Dr.Klauns действует как общественная благотворительная организация с 28 сентября 2012 года.
- Миссия: создание благоприятной для детей среды в медицинских учреждениях, помощь детям и их родителям в преодолении психологических и социальных трудностей, снижении стресса и ускорении выздоровления.
- В настоящее время организацию представляют 45 профессиональных медицинских клоунов.
- Докторов Клоунов можно встретить не только в Детской клинической университетской больнице, но и в больницах Вентспилса, Лиепаи, Валмиеры, Цесиса, Резекне и Юрмалы.
- Клоуны каждый месяц радуют не менее 590 детей и облегчают не менее 45 болезненных процедур.
- Организация финансируется за счет пожертвований. Можно сделать пожертвование на сайте ассоциации.
Статья подготовлена в сотрудничестве с "BITE Latvija".