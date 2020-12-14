Жертвовать можно не только деньги, но и свое время и талант. Как Ивита стала доктором Тутой

Когда она открыла "кухню" доктора Клоунов Ивите посчастливилось оказаться в нужном месте в нужное время: "Сейчас клоуны обычно работают парами, но первые годы в Цесисе и Валмиере я работала одна, посещая не только детские, но и родильные отделения. Проходя по коридору, я "сканирую" то, что происходит вокруг меня, и вижу женщину, стоящую у стены. Я подошла к ней и переключился на так называемый "человеческий режим". Я притворилась доктором Клоуном, но хочу поговорить с ней как мама и женщина. Я спросила, чем могу помочь. Я узнала, что женщина только что потеряла ребенка на пятом месяце беременности. Мы поговорили, после чего я передала ее на попечение персонала, чтобы она не поскользнулся вдоль стены в коридоре и не сбежала и не натворила глупости в депрессии. Во другой раз я увидела, как в палату входит мама, которая сказала, что с ней все в порядке, но при непосредственном контакте это было не так. В то время еще разрешалось свободно обниматься, поэтому я спросила ее в своей клоунской манере, если все уже было в порядке, могу ли я ее обнять раз "все в порядке"? Мы обнялись, и я почувствовал, что эта мама выкрикивает всю накопившуюся боль - она ​​фактически выливала ее мне на плечо. У меня есть поговорка, что "деньги нужно оставить банку, а эмоции не нужно копить - их нужно выпустить".