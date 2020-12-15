Женщина за три года вычислила и добилась ареста 10 убийц своей дочери. Ее убили в День матери

Город Сан-Фернандо (Мексика) находится в зоне влияния "Лос-Сетас" - одного из самых крупных наркокартелей в стране. Там часто происходят похищения и убийства. В 2010-м в этом городе нашли общую могилу с телами 72 мигрантов из Центральной Америки, которых убили члены "Лос-Сетас", пишет издание.

Мириам Родригес была владельцем небольшого магазина в городе. Женщина жила вместе с младшей дочерью Карен (у Мириам также были дочь Азалия и сын Луис). 23 января 2014 года 20-летнюю Карен похитили члены "Лос-Сетас".

От Мириам потребовали выкуп (точную сумму NYT не называет). Она взяла кредит в банке и заплатила. Дочь не вернули. Мириам удалось встретиться с одним из членов наркокартеля по кличке Эль-Джуниор. Он говорил, что не знает, где ее дочь, но поможет в поисках за 2000 долларов. Мать заплатила, а спустя неделю мужчина пропал. Мириам начала получать звонки от людей, которые представлялись похитителями: те требовали 500 долларов. Мириам заплатила, звонившие также пропали.

Спустя несколько недель после последнего выкупа 54-летняя Мириам заявила старшей дочери Азалии, что ее сестру, вероятнее всего, убили и она сама найдет тех, кто это сделал. 2

Мириам знала, что Эль-Джуниор был соучастником похищения ее дочери и что зовут его Сама. Женщина начала искать его в Facebook и однажды нашла фото, где его отметили. Рядом была девушка в форме работника магазина мороженого из города в двух часах езды от Сан-Фернандо.

Hoy te recordamos compañera. Te nombramos para no olvidar, que el crimen cometido contra tu persona no quede impune.



Hace un año, hombres armados asesinaron a la representante del colectivo de desaparecidos de San Fernando, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Presente! pic.twitter.com/UBaJ9uHhpd — Huellasmemoria (@huellasmemoria) May 12, 2018

Мириам приехала в тот город и стала следить за девушкой со снимка. Спустя недели ожидания пришел Сама. Мириам проследила за ними и узнала, где те живут. Она сделала себе фальшивую ID-карту, постриглась, перекрасила волосы в рыжий цвет, чтобы Сама ее не узнал, и сделала вид, что делает опрос в окрестностях его дома. Так женщина узнала о нем больше.

Мириам приносила эту информацию властям, но никто ее не слушал. Только один полицейский решился помочь.

"Эта женщина собрала невероятный объем информации, работая в одиночку. Она побывала на всех уровнях власти, и чиновники просто захлопывали дверь перед ее носом. Помочь ей выследить людей, похитивших ее дочь, было величайшей честью для меня", 2

- приводит слова полицейского NYT. Его имя не названо, поскольку он все еще работник полиции.