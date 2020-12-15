ВОЗ успокаивает детей: у Санта-Клауса иммунитет к коронавирусу

Санта-Клаус сможет доставить подарки детям по всему миру, так как у него иммунитет к коронавирусу, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
- успокаивает детей эксперт.
Дело в том, что дети волнуются, что Санта-Клаус не придет на праздник, поскольку является пожилым и входит в группу риска.
Мария Ван Керкхове также добавила, что многие мировые лидеры специально ослабили ограничительные меры перед Рождеством, чтобы Санта мог пересечь воздушные границы и доставить подарки.
В то же время эксперт призвала детей серьезно относиться к коронавирусу, а также слушаться родителей.