Вт, 15.12.2020
У нас есть пример Беларуси, где правительство пытается расправиться с протестующими с применением грубой силы, и мы видим, что это не улучшает ситуацию. Арнис Кактиньш, социолог
Арнис Кактиньш, социолог
1 мин для прочтения

ВОЗ успокаивает детей: у Санта-Клауса иммунитет к коронавирусу

ФОТО: unsplash.com/ __ drz __

Санта-Клаус сможет доставить подарки детям по всему миру, так как у него иммунитет к коронавирусу, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

"Я понимаю тревогу детей, но могу вам сказать, что у него есть иммунитет. Мы недавно с ним общались, он прекрасно себя чувствует",

- успокаивает детей эксперт.

Дело в том, что дети волнуются, что Санта-Клаус не придет на праздник, поскольку является пожилым и входит в группу риска.

Мария Ван Керкхове также добавила, что многие мировые лидеры специально ослабили ограничительные меры перед Рождеством, чтобы Санта мог пересечь воздушные границы и доставить подарки.

В то же время эксперт призвала детей серьезно относиться к коронавирусу, а также слушаться родителей.

Последние новости

НАВЕРХ
Back