Локдаун в Литве: 250 КПП и фото документов для поездок за город

По словам министра, КПП будут действовать с 13 часов 18 декабря до 21 часа 20 декабря, с 13 часов 23 декабря до 21 часа 27 декабря и с 13 часов 31 декабря до 21 часа 3 января.

По словам Билотайте, в эти дни на дорогах и улицах будет работать около 920 полицейских экипажей, то есть примерно на 170 больше, чем обычно.

Министр сказала. что часть въездов будет загорожена техническими средствами, будут оборудованы камеры наблюдения и запрещающие знаки.

"В другие дни будет осуществляться контроль по мобильному принципу, на улицах также будет дополнительно 60 экипажей", - сказала министр на пресс-конференции во вторник.

Цель - не наказывать, а советовать

Она заверила, что дежурные правоохранители будут прежде всего разъяснять и давать рекомендации населению.

По словам министра, в критических случаях, если жители не будут подчиняться полиции, будет использоваться "более строгий план мер", однако она надеется, что он не понадобится.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела также сказал, что административные наказания за несоблюдение требований будут применяться только "как крайнее, последнее средство".

Контроль над передвижением будут осуществлять и представители военизированного Союза стрелков, Службы охраны госграницы Литвы, Военной полиции и Службы общественной безопасности.

Будут приниматься во внимание конкретные случаи

Билотайте обещала, что сотрудники полиции будут "принимать во внимание конкретные ситуации", почему человек едет, но она надеется, что злоупотреблений не будет.

Между тем Пожела призвал жителей позаботиться, чтобы в мобильном телефоне у них были фотографии всех документов, обосновывающих их возможность поездки в другие самоуправления. Комиссар сказал, что если кто-то поедет в арендованное жилье, не являющееся его собственностью, то правоохранители вынуждены будут "такую поездку прервать", тем более, если кто-то едет в агроусадьбу для встречи не с членами семьи.

Пожела также упомянул, что полиция будет чуть более снисходительна к эмигрантам, которые возвращаются на праздники.