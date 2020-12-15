Литва может попросить помощи у зарубежных медиков

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что не исключает возможности попросить помощь медиков за границей, поскольку в больницах страны продолжает расти количество пациентов с Covid-19.
"Я полагаю, что возможно потребуются и такие решения, поскольку уже сейчас сформированы команды, чтобы они могли обслуживать эти дополнительные койко-места, не так все просто", – сказала И. Шимоните журналистам в сейме.
При этом, по словам премьера, есть возможность столкнуться с проблемой, поскольку вокруг Литвы нет стран, в которых бы ситуация с коронавирусом была бы особо хорошей.
"Проблематично то, что вокруг нет стран, в которых бы ситуация была исключительно хорошей, и которые могли бы предоставить свой персонал Литве или другими странам", – сказала глава правительства.
По данным вторника, в больницах страны на лечении находятся 2372 пациента с Covid-19, 180 из них в – реанимации. С ростом пациентов, оборудуется все больше мест для пациентов в больницах, однако сложно найти дополнительный персонал.