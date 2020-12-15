Вт, 15.12.2020
Я очень хочу надеяться, что мы как общество соберемся и нам не надо будет размещать пациентов в холле "Кипсалы". Дайна Мурмане-Умбрашко, госсекретарь Минздрава
Дайна Мурмане-Умбрашко, госсекретарь Минздрава
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Литва может попросить помощи у зарубежных медиков

Иллюстративное фото

ФОТО: Coolpicture/ Shutterstock

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что не исключает возможности попросить помощь медиков за границей, поскольку в больницах страны продолжает расти количество пациентов с Covid-19. 

"Я полагаю, что возможно потребуются и такие решения, поскольку уже сейчас сформированы команды, чтобы они могли обслуживать эти дополнительные койко-места, не так все просто", – сказала И. Шимоните журналистам в сейме.

При этом, по словам премьера, есть возможность столкнуться с проблемой, поскольку вокруг Литвы нет стран, в которых бы ситуация с коронавирусом была бы особо хорошей. 

"Проблематично то, что вокруг нет стран, в которых бы ситуация была исключительно хорошей, и которые могли бы предоставить свой персонал Литве или другими странам", – сказала глава правительства. 

По данным вторника, в больницах страны на лечении находятся 2372 пациента с Covid-19, 180 из них в – реанимации. С ростом пациентов, оборудуется все больше мест для пациентов в больницах, однако сложно найти дополнительный персонал.

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