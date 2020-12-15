В Японии повесят "twitter-киллера", который находил женщин с суицидальными мыслями и убивал их

Суд в Токио приговорил к смертной казни через повешение 30-летнего Такахиро Сираиси, которого журналисты прозвали "Twitter-киллером". Его признали виновным в убийстве женщин, делившихся суицидальными мыслями в Twitter, пишет "Медуза".
Сираиси работал рекрутером в Кабукитё - токийском "квартале красных фонарей". В октябре 2017 года в его квартире площадью 13,5 квадратных метра обнаружили переносные холодильники с девятью человеческими головами. Они были засыпаны наполнителем для кошачьего туалета, чтобы скрыть запах. Также в квартире нашли около 240 костей.
Он рассказал, что находил в твиттере женщин, которые делились суицидальными мыслями, и либо говорил им, что готов умереть вместе с ними, либо обещал, что поможет им покончить с собой, пишет "Медуза", дополняя, что Сираси часто выдавал себя за специалиста по повешению.
Затем молодой человек приглашал жертв к себе домой, накачивал алкоголем и снотворным, насиловал и убивал.
Полиция вышла на след Сираиси после того, как брат одной из жертв взломал аккаунту сестры в Twitter и увидел ее переписку с молодым человеком.
Сам же Сираси отказался отвечать на вопросы адвокатов и подтвердил, что убивал своих жертв без их согласия. Он рассказал, что первое убийство совершил для того, чтобы не отдавать долг своей жертве. В последующем он искал женщин для удовлетворения своих сексуальных желаний, а убивал их из страха, что они заявят в полицию об изнасиловании.
Эта серия преступлений шокировала многих в Японии, где традиционно низкий уровень убийств. Правительство страны усилило поддержку людей с суицидальными мыслями через горячие телефонные линии и онлайн-консультации.