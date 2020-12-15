В Японии повесят "twitter-киллера", который находил женщин с суицидальными мыслями и убивал их

Сираиси работал рекрутером в Кабукитё - токийском "квартале красных фонарей". В октябре 2017 года в его квартире площадью 13,5 квадратных метра обнаружили переносные холодильники с девятью человеческими головами. Они были засыпаны наполнителем для кошачьего туалета, чтобы скрыть запах. Также в квартире нашли около 240 костей.

Мужчина сразу признался в убийствах.

Он рассказал, что находил в твиттере женщин, которые делились суицидальными мыслями, и либо говорил им, что готов умереть вместе с ними, либо обещал, что поможет им покончить с собой, пишет "Медуза", дополняя, что Сираси часто выдавал себя за специалиста по повешению.

Затем молодой человек приглашал жертв к себе домой, накачивал алкоголем и снотворным, насиловал и убивал.

С августа по октябрь 2017-го Сираиси задушил и расчленил восемь женщин от 15 до 26 лет. Еще одной его жертвой стал 20-летний мужчина.

Полиция вышла на след Сираиси после того, как брат одной из жертв взломал аккаунту сестры в Twitter и увидел ее переписку с молодым человеком.

В суде главным предметом споров стал вопрос, убил ли Сираиси своих жертв с их согласия.

Сам же Сираси отказался отвечать на вопросы адвокатов и подтвердил, что убивал своих жертв без их согласия. Он рассказал, что первое убийство совершил для того, чтобы не отдавать долг своей жертве. В последующем он искал женщин для удовлетворения своих сексуальных желаний, а убивал их из страха, что они заявят в полицию об изнасиловании.

Сираиси заявил, что не будет оспаривать приговор, но не проявил раскаяния.