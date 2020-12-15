Вт, 15.12.2020
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Дайна Мурмане-Умбрашко, госсекретарь Минздрава
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В четверг будут приняты еще более строгие ограничения. Школьные каникулы, возможно, продлят

ФОТО: SIPA/Scanpix

Чтобы ограничить распространение Covid-19, Кабинет министров пришел к соглашению о введении более строгих мер эпидемиологической безопасности с 21 декабря, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято в четверг, 17 декабря.

Во вторник, 15 декабря, на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению обсуждалось введение еще более жестких ограничений.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил журналистам, что решение о новых ограничениях, которые вступят в силу 21 декабря и будут действовать в течение трех недель, правительство примет в четверг.

По словам Кариньша, новые ограничения не повлияют на свободу передвижения.

В то же время в четверг правительство примет решение о продлении школьных зимних каникул на одну неделю.

Также будут подготовлены специальные рекомендации о том, как максимально безопасно отпраздновать Рождество.

Премьер-министр сообщил, что, по мнению медицинских экспертов, ситуацию в системе здравоохранения можно охарактеризовать как "военную медицину", поскольку из-за растущего числа пациентов с Covid-19 больницы вынуждены сокращать спектр своих услуг.

"В борьбе с Covid-19 мы теряем по десять жизней в день, что недопустимо", - подчеркнул Кариньш.

Премьер-министр призвал жителей Латвии использовать грядущие праздники для снижения заболеваемости.

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