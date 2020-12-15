В четверг будут приняты еще более строгие ограничения. Школьные каникулы, возможно, продлят

Во вторник, 15 декабря, на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению обсуждалось введение еще более жестких ограничений.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил журналистам, что решение о новых ограничениях, которые вступят в силу 21 декабря и будут действовать в течение трех недель, правительство примет в четверг.

По словам Кариньша, новые ограничения не повлияют на свободу передвижения.

В то же время в четверг правительство примет решение о продлении школьных зимних каникул на одну неделю. 19

Также будут подготовлены специальные рекомендации о том, как максимально безопасно отпраздновать Рождество.

Премьер-министр сообщил, что, по мнению медицинских экспертов, ситуацию в системе здравоохранения можно охарактеризовать как "военную медицину", поскольку из-за растущего числа пациентов с Covid-19 больницы вынуждены сокращать спектр своих услуг.

"В борьбе с Covid-19 мы теряем по десять жизней в день, что недопустимо", - подчеркнул Кариньш.