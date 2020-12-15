Минздрав предлагает ужесточить ограничения на торговлю

Министерство здравоохранения для ограничения распространения Covid-19 предлагает ужесточить ограничения в сфере торговли и запретить мероприятия внутри помещений, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле после совместного заседания правительства и совета по кризисному управлению.
Решение о конкретных дополнительных ограничениях правительство примет в четверг. Сейчас в разработанном Минздравом проекте поправок предлагается ужесточить ограничения на торговлю, однако они не коснутся продуктов питания и товаров первой необходимости.
Также планируется на неделю продлить школьные зимние каникулы и запретить все мероприятия, которые "можно в течение пары недель пропустить во имя всеобщего здоровья", например, тренировки в помещениях и репетиции.
Предложение Минздрава не предусматривает дополнительных ограничений на собрания, во время чрезвычайного положения также не планируется запрещать проведение акций протеста. Винькеле заявила, что свобода слова закреплена в Конституции, поэтому людям должна быть предоставлена такая возможность.
Как сообщалось, чтобы ограничить распространение Covid-19, Кабинет министров пришел к соглашению о введении более строгих мер эпидемиологической безопасности с 21 декабря, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято в четверг, 17 декабря.