Вт, 15.12.2020
На самом деле эти ограничения себя не оправдывают, так как основной наплыв людей мы ощущаем в рабочие дни по вечерам, особенно в пятницу. Это все при том, что есть максимальное количество посетителей, которому разрешено находиться в магазине. Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
Ингус Палаускис, представитель магазина LaTS
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Минздрав предлагает ужесточить ограничения на торговлю

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министерство здравоохранения для ограничения распространения Covid-19 предлагает ужесточить ограничения в сфере торговли и запретить мероприятия внутри помещений, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле после совместного заседания правительства и совета по кризисному управлению.

Решение о конкретных дополнительных ограничениях правительство примет в четверг. Сейчас в разработанном Минздравом проекте поправок предлагается ужесточить ограничения на торговлю, однако они не коснутся продуктов питания и товаров первой необходимости.

Также планируется на неделю продлить школьные зимние каникулы и запретить все мероприятия, которые "можно в течение пары недель пропустить во имя всеобщего здоровья", например, тренировки в помещениях и репетиции.

Предложение Минздрава не предусматривает дополнительных ограничений на собрания, во время чрезвычайного положения также не планируется запрещать проведение акций протеста. Винькеле заявила, что свобода слова закреплена в Конституции, поэтому людям должна быть предоставлена такая возможность.

Как сообщалось, чтобы ограничить распространение Covid-19, Кабинет министров пришел к соглашению о введении более строгих мер эпидемиологической безопасности с 21 декабря, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято в четверг, 17 декабря.

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