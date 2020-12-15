Минздрав предлагает ужесточить ограничения на торговлю

Решение о конкретных дополнительных ограничениях правительство примет в четверг. Сейчас в разработанном Минздравом проекте поправок предлагается ужесточить ограничения на торговлю, однако они не коснутся продуктов питания и товаров первой необходимости.

Также планируется на неделю продлить школьные зимние каникулы и запретить все мероприятия, которые "можно в течение пары недель пропустить во имя всеобщего здоровья", например, тренировки в помещениях и репетиции.

Предложение Минздрава не предусматривает дополнительных ограничений на собрания, во время чрезвычайного положения также не планируется запрещать проведение акций протеста. Винькеле заявила, что свобода слова закреплена в Конституции, поэтому людям должна быть предоставлена такая возможность.