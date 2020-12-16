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Слово "благотворительность" чаще всего звучит во время рождественских праздников, когда средства массовой информации пестрят различными благотворительными акциями. Для сбора средств на поддержку нуждающихся устраиваются балы, аукционы и грандиозные концерты с участием знаменитостей. Праздник проходит, и все стихает... Однако нужно помнить, что те, кто оказался в трудном положении, нуждаются в поддержке и помощи круглый год.

Чтобы вдохновить всех на добрые дела, мы расскажем о трех самоотверженных людях - Эдийсе Пипарсе, Марете Берзине-Мейране и Ивите Гольдберге-Мильоне, в жизнь которых благотворительность вошла навсегда.