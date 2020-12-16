Слово "благотворительность" чаще всего звучит во время рождественских праздников, когда средства массовой информации пестрят различными благотворительными акциями. Для сбора средств на поддержку нуждающихся устраиваются балы, аукционы и грандиозные концерты с участием знаменитостей. Праздник проходит, и все стихает... Однако нужно помнить, что те, кто оказался в трудном положении, нуждаются в поддержке и помощи круглый год.