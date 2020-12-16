Ср, 16.12.2020
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Юрий Перевощиков
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Новый рекорд: в Латвии - 1023 новых случая Covid-19 за сутки, скончались 25 человек
Госпитализированы 98 пациентов

ФОТО: Reuters/ScanPix

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 1023 новых случая Covid-19, умерли 25 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 55 лет (один человек), от 65 до 75 лет (шесть человек), от 75 до 85 лет (десять человек), от 85 до 95 лет (семь человек) и от 95 до 100 лет (один человек).

За прошедшие сутки сделано 9887 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10.3%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 27 495 человек.

За сутки были госпитализированы 98 пациентов, в том числе двух перевели. Всего в стационарах лечится 833 пациента, 41 из которых - в тяжелом состоянии.

За последние сутки из больниц были выписаны 85 пациентов, всего с начала пандемии - 2231.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 26 472 человека, было сделано 740 947 тестов.

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