Секрет приправ к пипаркукас и других праздничных лакомств

История перечного печенья

Перечное печенье и медовые пряники - это лакомства с очень древней историей, насчитывающей аж 5000 лет! Их пекли и в Древнем Риме, и в Древней Греции, жертвовали божествам и ели для укрепления здоровья. В Западной Европе в летописях перечное впервые печенье упоминается в Нюрнберге в 1395 году. Его зимой пекли в основном монахи, а монахини пекли медовые пряники и продавали их в аптеках при монастырях. Состав теста был таким же, как и в наши дни: мед, перец, имбирь, корица, мускатный орех, которым приписывались целебные свойства. Особенно полезным считался мед. Они были очень дорогими, так как в то время ингредиенты были мало кому доступны. Известно, что перечное печенье, подобное пипаркукас, впервые было привезено на территорию Латвии из Германии. В 17-м веке в Германии существовали даже гильдии специалистов по выпечке этого пряного печенья, рассказывает Лиене Сондоре.

В чем секрет популярности пипаркукас?

Феномен пипаркукас - в их аромате, пряностях, способе приготовления теста: тесто для перечного печенья должно созреть, "все пряности должны передружиться между собой", чтобы ни одна из них не доминировала, подчеркивает специалист по питанию. Когда во время выпечки печенья весь дом наполняется ароматом, это создает ощущение праздника, а декор и цветная глазурь очень нравятся детям!

Полезные вариации

В наши дни есть так много возможностей, чтобы разнообразить традиционный рецепт пипаркукас, однако одного, правильного рецепта не существует. Неизменными остаются такие ингредиенты, как мед и перец. Остальные же составляющие можно варьировать на свой вкус. Вместо пшеничной муки можно использовать муку из ржи, спельты или других злаков, позволяющих менять консистенцию печенья - от твердого, хрустящего до мягкого. Можно варьировать также сахар и его количество, но незаменимым ингредиентом теста остается мед. Нужно помнить, что пипаркукас - это только лакомство, со своим составом и формой.

Для приготовления теста нужно время, а для сохранения аромата пряности желательно молоть дома. Для придания печенью характерного цвета можно использовать

различные сахарные сиропы, мелассу или добавлять в тесто жженый сахар. Приготовление теста требует определенной сноровки, так как приходится работать с очень горячей массой. В старину тесто для пипаркукас готовили летом, да и в наше время тесто для этого пряного печенья готовят задолго до праздника.

Полезные теплые напитки для праздничного стола и на каждый день