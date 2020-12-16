Секрет приправ к пипаркукас и других праздничных лакомств

Перечное печенье пипаркукас - одно из наиболее старинных и любимых рождественских лакомств, которое не утратило свою популярность и в наши дни. Почему именно это пикантное печенье стало неотъемлемой частью этого праздника? Как можно разнообразить тесто для пипаркукас, чтобы они были более полезными? Какие еще полезные зимние лакомства подойдут и для праздников, и на каждый день?
История перечного печенья
Перечное печенье и медовые пряники - это лакомства с очень древней историей, насчитывающей аж 5000 лет! Их пекли и в Древнем Риме, и в Древней Греции, жертвовали божествам и ели для укрепления здоровья. В Западной Европе в летописях перечное впервые печенье упоминается в Нюрнберге в 1395 году. Его зимой пекли в основном монахи, а монахини пекли медовые пряники и продавали их в аптеках при монастырях. Состав теста был таким же, как и в наши дни: мед, перец, имбирь, корица, мускатный орех, которым приписывались целебные свойства. Особенно полезным считался мед. Они были очень дорогими, так как в то время ингредиенты были мало кому доступны. Известно, что перечное печенье, подобное пипаркукас, впервые было привезено на территорию Латвии из Германии. В 17-м веке в Германии существовали даже гильдии специалистов по выпечке этого пряного печенья, рассказывает Лиене Сондоре.
В чем секрет популярности пипаркукас?
Феномен пипаркукас - в их аромате, пряностях, способе приготовления теста: тесто для перечного печенья должно созреть, "все пряности должны передружиться между собой", чтобы ни одна из них не доминировала, подчеркивает специалист по питанию. Когда во время выпечки печенья весь дом наполняется ароматом, это создает ощущение праздника, а декор и цветная глазурь очень нравятся детям!
Полезные вариации
В наши дни есть так много возможностей, чтобы разнообразить традиционный рецепт пипаркукас, однако одного, правильного рецепта не существует. Неизменными остаются такие ингредиенты, как мед и перец. Остальные же составляющие можно варьировать на свой вкус. Вместо пшеничной муки можно использовать муку из ржи, спельты или других злаков, позволяющих менять консистенцию печенья - от твердого, хрустящего до мягкого. Можно варьировать также сахар и его количество, но незаменимым ингредиентом теста остается мед. Нужно помнить, что пипаркукас - это только лакомство, со своим составом и формой.
различные сахарные сиропы, мелассу или добавлять в тесто жженый сахар. Приготовление теста требует определенной сноровки, так как приходится работать с очень горячей массой. В старину тесто для пипаркукас готовили летом, да и в наше время тесто для этого пряного печенья готовят задолго до праздника.
Полезные теплые напитки для праздничного стола и на каждый день
Традиционно к зимней погоде подходят теплые напитки, особенно после длительных прогулок! Их можно приготовить на основе фруктовых соков и сиропов домашнего приготовления, добавив корицу, имбирь, гвоздику или пряности для пипаркукас. В напиток можно добавить также сушеные яблоки, мороженые ягоды – каждая добавка разнообразит вкус и цвет напитка. Например, можно приготовить напиток из сока яблок и цидонии с пряностями, ягодами облепихи и рябины.
Лакомство собственного приготовления - в подарок
В пору, когда мы не можем встретиться с родными, можно приготовить и отвезти или отправить им посылки с лакомствами собственного приготовления. Например, неплохая идея - сложить в банку ингредиенты для хлебной закваски, приложив соответствующий рецепт, или подарить ингредиенты теста для выпечки пипаркукас, печенья или кексов - все это можно сложить в посуду, красиво упаковать и приложить рецепт приготовления лакомства. Можно испечь торт или заготовку для торта и отправить их в качестве подарка. Дома каждый может приготовить начинку для выпечки и приготовить праздничное угощение. Сегодня, благодаря современным технологиям, мы можем делать это удаленно.
Рецепт: рождественский десерт в баночке
Для приготовления необходимы сухофрукты разные, йогурт без добавок, брусничное варенье, мороженые ягоды (их используют, не размораживая), сухари ржаные панировочные, корица, тертая цедра лимона. Для подачи: небольшая баночка, посуда с крышкой.
Приготовление: сухофрукты (яблоки, чернослив или другие) заливают горячей водой, вымачивают, перемалывают, оставляя небольшие кусочки. Добавляют белый йогурт, тертую цедру лимона, корицу, перемешивают. Затем в ржаные панировочные сухари добавляют корицу, поджаривают на сухой сковороде. В баночку кладут немного панировочных сухарей, затем - немного варенья, посыпают ягодами, а сверху кладут крем из сухофруктов. Слои можно повторять. В завершение кладут слой крема, ягоды и украшают тертыми пипаркукас.
Для праздничного стола
В этом году, когда встречи будет ограничены и праздник будет отмечаться в кругу семьи, к праздничному столу можно приготовить основное блюдо и десерт или закуски. В качестве закусок подойдут маленькие лепешки из ржаного теста, которые понравится делать детям, с различными начинками - сладкой, соленой, вегетарианской и веганской. Можно приготовить вместе овощную соломку и подать с соусом из сливок или йогурта без добавок. Испечь маленькие котлетки и подать их со свежим салатом. Хорошим выбором будет хлеб домашней выпечки с домашним паштетом, различными пастами из гороха и фасоли. Можно приготовить гороховые шарики - размером с конфеты "трюфеля". Если в семье есть маленькие дети - выбирайте блюда, которые можно приготовить сообща, чтобы потом вместе накрыть праздничный стол. Помните - в это время не следует переедать!
Совет фармацевта
Клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце считает, что именно пряности, придающие пипаркукас аромат и вкус, создают праздничное настроение и радость. К тому же все традиционные пряности, используемые в пипаркукас, содержат эфирные масла, обладающие целебными свойствами.
- Корица. Применяется при нарушениях пищеварения и вздутии живота, а также при тошноте, простуде. Корица используется также в пищевых добавках, помогающих поддерживать нормальный уровень глюкозы.
- Кориандр. Семена кориандра улучшают аппетит и пищеварение, уменьшают вздутие живота. Используются как отхаркивающее средство при кашле, обладают успокоительным действием.
- Мускатный орех улучшает аппетит и пищеварение, применять нужно осторожно, чтобы не допустить передозировки. Противопоказан беременным.
- Гвоздика способствует пищеварению, применяется также наружно - как обезболивающее, а также в стоматологии - как болеутоляющее средство и антисептик.
- Черный и душистый перец способствует пищеварению.
- Кардамон. Семена кардамона улучшают пищеварение и аппетит. Применяются при нарушениях пищеварения и вздутии живота.
- Имбирь. Корневища имбиря обладают противовоспалительным, потогонным действием. Применяется при нарушениях пищеварения, простуде. Помогает также при тошноте.
Конечно, не нужно передать пипаркукас класть в них слишком много пряностей! Не нужно забывать, что пипаркукас - это сладость, а пряности нужно использовать в разумных количествах. Пусть праздник будет богат вкусами и ароматами! Не забудем о выборе пряновкусовые растения трав и пряностей, которые мы можем использовать! Пусть удастся выпечь ароматные и очень вкусные пипаркукас!
Радостного, спокойного Рождества и крепкого здоровья!