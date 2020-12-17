Как на российском телевидении пробовали доказать, что за Covid-19 стоит Билл Гейтс?

ФОТО: RE:CHECK

Также в сюжете используется ряд предположений, например: "А теперь просто пофантазируем». Также, чтобы обосновать то, что за коронавирусом будто бы стоит Гейтс, используется аргумент, что "[в это] верят очень многие, даже известные люди".

К теме о сокращении рождаемости на земле авторы сюжета показывают гранитный монумент неизвестного происхождения в американском штате Джорджия и надписями о желательном количестве населения. Корреспондент поясняет, что авторы пожелали остаться неизвестными. "Впрочем, не трудно догадаться, кто они", - добавляет автор сюжета, никак не развивая свою мысль дальше.

К тому же авторы сюжета и сами признают, что развивают теории заговоров. Хотя и говорят, что все это, конечно, звучит дико, «но, если пойти еще дальше и развить всю эту конспирологическую версию, то следующей целью так называемого теневого правительства является цифровизация общества». Таким образом цепочка необоснованных предположений приводит к мысли о планах Гейтса чипировать людей. Для подтверждения подозрений авторы передачи используют комментарий Катасанова:

"Билл Гейтс говорит: да, мы должны найти какой-то способ такой четкой гарантированной числовой, цифровой идентификации человека для того, чтобы мы могли знать о его состоянии здоровья, о тех вакцинах, которые он получил; да, мы в том числе изучаем и вариант таких наномикрочипов, но вы ничего, ребята, не бойтесь, потому что это преследует цели сохранения здоровья человечества".

Свою мысль Катасанов продолжает тем, что якобы все уже прекрасно понимают: "Если удастся подцепить человека на крючок наномикрочипа, то через этот наномикрочип можно его втянуть в этот самый цифровой концлагерь и в этот цифровой ад". В свою очередь корреспондент добавила, что цифровые сертификаты, по заявлениям Гейтса, будут использоваться для учета тех, кого привили от коронавируса. Однако утверждение, что Гейтс планирует создать микрочипы, чтобы определить, кто вакцинирован от коронавируса, а кто нет, неправдиво. Еще до выхода передачи Первого канала проверка фактов агентства Reuters опровергали утверждения, что для борьбы с коронавирусом Гейтс планирует использовать микрочипы. Об этом в апреле писал и Re:Check, в связи с распространением подобной дезинформации в Латвии.

В итоге в сюжете Первого канала отмечают, что "безусловно, это лишь одна из версий о том, кто мог знать и попытаться воспользоваться грядущей пандемией". Также в заключении автор сюжета говорит, что за последние месяцы миллионы пользователей посмотрели видео "посвященное Гейтсу в связке с коронавирусом, и это факт". "Впрочем, даже если эта информационная кампания против Билла Гейтса, грубо говоря, появилась не просто так, то как быть с фактами? Они-то реальные", — замечает корреспондент. Однако, как указано ранее, ряд «фактов» безосновательны или утверждения вырваны из контекста, а также весь сюжет полон голословных утверждений.

Еще весной Би-би-си сообщило о дезинформации в связи с Covid-19 в российских и американских СМИ. В распространение дезинформации вовлечены и лидеры некоторых стран. Например президент США Дональд Трамп отрицал серьезность пандемии, в свою очередь лидеры Беларуси, Туркменистана и других стран отрицали существование пандемии.