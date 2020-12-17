Как на российском телевидении пробовали доказать, что за Covid-19 стоит Билл Гейтс?

С появлением более подробной информации об ожидаемых вакцинах от Covid-19 на Facebook популярность получило видео из передачи российского Первого канала. На видео повторяется ряд теорий заговора о миллиардере Билле Гейтсе, вакцинации и чипировании, которые не имеют никакого обоснования.
Передача вышла 24 апреля, однако некая пользовательница опубликовала ее на Facebook 3 декабря, подписав на латышском языке: "Как вакцины Билла Гейтса парализовали полмиллиона жителей". Постом поделились 3000 человек, что для Латвии много.
Весной в передаче Первого канала "Человек и закон" повторялись популярные теории заговора об основателе Microsoft Билле Гейтсе. На домашней странице телеканала написано, что основное правило этой программы старо как мир: информация из первых рук и только проверенные факты. Однако Re:Check убедился, что по крайней мере в данном эпизоде ряд утверждений вводят в заблуждение. С тревожной музыкой на фоне автор сюжета приводит множество предположений и догадок, у которых нет никакого обоснования.
Ведущий передачи Алексей Пиманов начинает эфир с цитаты представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фаделы Чаиб о том, что коронавирус SARS CoV-2 предположительно имеет животное происхождение. Признаков лабораторного вмешательства пока обнаружено не было. Однако сразу после этого ведущий добавляет:
"А вот наша Вероника Скворцова вариант искусственного происхождения этого контагиозного вируса не исключила".
При этом за время всего видео, которое длится примерно 16 минут, так и не прозвучит ни одного достоверного доказательства, подтверждающего искусственное происхождение вируса. Представитель ВОЗ 21 апреля этого года действительно сообщила, что все доступные данные свидетельствуют о природном происхождении вируса. Также она отметила: нет признаков того, что вирусом манипулировали или создали в лаборатории. Уже сообщалось, что ученым, которые занимаются исследованием вируса, ясно - он появился в живой природе.
Ведущий отмечает - "постоянные зрители программы знают мое отношение ко всякого рода теориям заговора", но он готов об этом поговорить. Обосновывает он это "уж больно сногсшибательной новостью", а именно - что "за всем этим кошмаром" якобы стоит мультимиллиардер Билл Гейтс. "Мы бросились выяснять, что правда, а что нет". Однако в последующем сюжете корреспондента виден лишь пересказ популярных теорий заговора, которые пробуют преподнести в виде аналитического обзора.
Сюжет начинается с переведенных на русский язык фрагментов видео, связанных с пандемическими учениями 2019 года Event 201. Организаторами учений были Центр безопасности здоровья Джонса Хопкинса, Всемирный экономический форум и фонд Билла и Мелинды Гейтс. После продемонстрированных кадров о больных и умерших из-за нового вируса, а также плачевной статистики корреспондент отмечает подозрительность ситуации:
"Вы сильно удивитесь, но это кадры из документального фильма, выпущенного, обратите внимание, в октябре 2019 года".
Также и приглашенный комментатор указал, что на видео якобы предсказано "один в один то, что происходит сегодня". В свою очередь, корреспондент добавила, что этот фильм никто даже не пытается скрыть и он "раскрывает" организаторов мероприятия, среди которых и фонд Гейтсов.
Однако Re:Check уже ранее пояснял, что разные симуляции пандемий для лучшей подготовки и их контроля проводятся регулярно еще с начала двухтысячных.
В передаче Первого канала о коронавирусе и вакцинах высказывается экономист и автор множества сомнительных заявлений Валентин Катасанов. Он считает, что вирус выгоден тем, кто разрабатывает вакцины, и тем, кто готовит планы по всеобщей вакцинации населения планеты. "И, конечно, это Билл Гейтс", - заключает Катасанов. В роли эксперта в передаче выступает и блогер из Эстонии Влад Копылков, который в сюжете также представлен как журналист. В своих соцсетях Копылков распространяет теории заговора, выступает против вакцинации, в том числе недавно делился видео и рассказывал о фельдшере Марине из Латвии, неправдивые утверждения которой опровергал и Re:Check. Начатую мысль о Гейтсе, что пронизывает весь сюжет, в конце передачи еще раз безосновательно повторяет и Копылков: "Билл Гейтс, скорее всего, является одним из тех людей, которые были напрямую заинтересованы в том, чтобы эта ситуация сложилась".
Рассказывается в передаче и о программе по вакцинации Pulse Polio, которая разработана на деньги Гейтса. В сюжете цитируется заголовок о 491 тыс. детей, парализованных в Индии в течение 17 лет.
"То есть лекарство миллиардера парализовало полмиллиона человек",
- отмечает корреспондент. Утверждение о том, что после получения вакцины от полиомиелита или детского столбняка в Индии с 2000 по 2017 год было парализовано 496 тыс. детей, первым в начале апреля распространил племянник бывшего президента США, экологический активист и противник вакцин Роберт Ф. Кеннеди. Как пишет агентство AFP, Индия официально была объявлена свободной от полиомиелита в 2014 году, и нет никаких доказательств того, что почти полмиллиона индийских детей заболели полиомиелитом или были парализованы после получения вакцины. Также Politifact отметил, что невозможно найти доказательств того, что это может быть правдой. Данные ВОЗ свидетельствуют, что в период 2000-2017 годов в Индии было 17 случаев, когда полиовирус был вакцинного происхождения. Все случаи зарегистрированы в 2009 и 2010 годах.
Как отметило AFP, позже, в середине апреля, Кеннеди опубликовал статью, в которой немного изменил упрек. Он отметил, что индийские врачи обвиняют кампанию Гейтса в эпидемии неполиомиелитного острого вялого паралича (NPAFP), который парализовал 490 тыс. детей в 2000-2017 годах. В годы вакцинации количество случаев действительно выросло. В статье содержится ссылка на исследование 2018 года, которое связывает это с вакцинацией. Однако исследование получило и критику - за его методологию. Фонд Гейтсов упреки опроверг. Также и издание India Today отметило, что возрастание случаев само по себе не означает связь с вакцинацией.
"Как пишет известный американский радиоведущий и экологический активист Роберт Кеннеди-младший (...), в 2010 году фонд Гейтсов профинансировал исследование экспериментальной вакцины против малярии, в результате применения которой погибли 150 африканских детей",
- продолжает корреспондент. По ее словам, автор ссылается на официальную статистику, которую нашли создатели сюжета. В передаче зачитывается утверждение, которое упомянул и Кеннеди: "В старшей возрастной категории серьезные побочные эффекты были зарегистрированы у 1048 из 5949 детей". Когда проходила вакцинация, ВОЗ сообщала о таких известных побочных эффектах в месте инъекции, как боль и опухоль, а также о лихорадке, отмечает агентство AFP. Однако нет никаких доказательств, которые подтвердили бы высказывания Кеннеди и Первого канала о вакцине против малярии.
Также в сюжете рассказывается, что в 2014 году Ассоциация католических врачей Кении обвинила ВОЗ в химической стерилизации миллиона кенийских женщин с помощью кампании по вакцинации против столбняка. В передаче цитируется представитель ассоциации:
"Эта кампания Всемирной организации здравоохранения направлена не на искоренение столбняка у новорожденных, а на хорошо скоординированные меры по массовой стерилизации населения с использованием проверенной вакцины, которая регулирует фертильность".
Более широкого анализа этих утверждений в передаче не последовало. Однако корреспондент приходит к выводу: "Вот тебе и добрый доктор Айболит Билл Гейтс. Выходит, что миллиардер спонсирует ВОЗ для того, чтобы сократить популяцию планеты". Re:Check уже писал, что миф о стерилизованных с помощью вакцины африканских женщинах появился в 2014 году. Тогда католические епископы из Кении подняли тревогу, будто в вакцине от столбняка присутствует гормон, контролирующий фертильность - в ходе кампании вакцинировали женщин в фертильном возрасте, в том числе беременных. Ранее такое предположение распространялось в Индии и США.
В передаче Первого канала замалчивается, что в том же 2014 году после этого скандала правительство Кении, Детский фонд ООН и ВОЗ это предположение полностью опровергли как необоснованное. Указывалось, что упомянутого гормона в вакцине нет, она не стерилизует женщин и безопасно использовалась уже 40 лет в более чем 50 странах. Вакцина существенно снизила распространение столбняка и смертность младенцев. Женщин вакцинируют во время беременности потому, что из организма матери иммунитет к столбняку получает и новорожденный.
Дальше в сюжете мысль о снижении рождаемости развивается. Блогер Копылков Первому каналу о Гейтсе высказывается так:
"Он, по-моему, в 2010 году выступал и сказал, что если мы хорошо поработаем над вакцинами, то мы сможем снизить население земли на 10-15%".
Затем показывается фрагмент с выступления Гейтса и корреспондент поясняет, что Гейтс на самом деле говорил не о снижении существующего числа жителей, а о сокращении его ожидаемого прироста на 10-15%. "Что, в принципе, сути дела не меняет. И то, и другое попахивает, грубо говоря, геноцидом", - говорит корреспондент. Это высказывание Гейтса и сравнения с геноцидом часто используют распространители дезинформации в Латвии и в других странах для распространения теорий заговоров.
Ряд СМИ указывают на то, что это предложение вырвано из контекста, и не связывают регулярные высказывания создателя Microsoft о вакцинах с их влиянием на рождаемость.
Гейтс никогда не скрывал свои взгляды, что рождаемость в бедных странах должна уменьшиться для того, чтобы эти страны стали более состоятельными и улучшили доступ людей к здравоохранению и образованию. Доступность средств контрацепции в развивающихся странах - одно из направлений, в котором работает благотворительный фонд Гейтсов.
Гейтс несколько раз указывал на роль вакцинации в уменьшении рождаемости. Например, уже в 2009 году он писал о статистике, которая показывает - если родители будут уверены, что их дети не умрут из-за различных болезней, вырастут и смогут оказать им помощь в старости, они предпочтут рожать меньше детей. Поэтому вакцины, которые снижают детскую смертность, снижают и рождаемость. Это, в свою очередь, дает появившимся на свет детям больше возможностей, чтобы получить образование и выбраться из нищеты.
Также в сюжете используется ряд предположений, например: "А теперь просто пофантазируем». Также, чтобы обосновать то, что за коронавирусом будто бы стоит Гейтс, используется аргумент, что "[в это] верят очень многие, даже известные люди".
К теме о сокращении рождаемости на земле авторы сюжета показывают гранитный монумент неизвестного происхождения в американском штате Джорджия и надписями о желательном количестве населения. Корреспондент поясняет, что авторы пожелали остаться неизвестными. "Впрочем, не трудно догадаться, кто они", - добавляет автор сюжета, никак не развивая свою мысль дальше.
К тому же авторы сюжета и сами признают, что развивают теории заговоров. Хотя и говорят, что все это, конечно, звучит дико, «но, если пойти еще дальше и развить всю эту конспирологическую версию, то следующей целью так называемого теневого правительства является цифровизация общества». Таким образом цепочка необоснованных предположений приводит к мысли о планах Гейтса чипировать людей. Для подтверждения подозрений авторы передачи используют комментарий Катасанова:
"Билл Гейтс говорит: да, мы должны найти какой-то способ такой четкой гарантированной числовой, цифровой идентификации человека для того, чтобы мы могли знать о его состоянии здоровья, о тех вакцинах, которые он получил; да, мы в том числе изучаем и вариант таких наномикрочипов, но вы ничего, ребята, не бойтесь, потому что это преследует цели сохранения здоровья человечества".
Свою мысль Катасанов продолжает тем, что якобы все уже прекрасно понимают: "Если удастся подцепить человека на крючок наномикрочипа, то через этот наномикрочип можно его втянуть в этот самый цифровой концлагерь и в этот цифровой ад". В свою очередь корреспондент добавила, что цифровые сертификаты, по заявлениям Гейтса, будут использоваться для учета тех, кого привили от коронавируса. Однако утверждение, что Гейтс планирует создать микрочипы, чтобы определить, кто вакцинирован от коронавируса, а кто нет, неправдиво. Еще до выхода передачи Первого канала проверка фактов агентства Reuters опровергали утверждения, что для борьбы с коронавирусом Гейтс планирует использовать микрочипы. Об этом в апреле писал и Re:Check, в связи с распространением подобной дезинформации в Латвии.
В итоге в сюжете Первого канала отмечают, что "безусловно, это лишь одна из версий о том, кто мог знать и попытаться воспользоваться грядущей пандемией". Также в заключении автор сюжета говорит, что за последние месяцы миллионы пользователей посмотрели видео "посвященное Гейтсу в связке с коронавирусом, и это факт". "Впрочем, даже если эта информационная кампания против Билла Гейтса, грубо говоря, появилась не просто так, то как быть с фактами? Они-то реальные", — замечает корреспондент. Однако, как указано ранее, ряд «фактов» безосновательны или утверждения вырваны из контекста, а также весь сюжет полон голословных утверждений.
Еще весной Би-би-си сообщило о дезинформации в связи с Covid-19 в российских и американских СМИ. В распространение дезинформации вовлечены и лидеры некоторых стран. Например президент США Дональд Трамп отрицал серьезность пандемии, в свою очередь лидеры Беларуси, Туркменистана и других стран отрицали существование пандемии.
Также в начале года Би-би-си писало, что в России дезинформация о Covid-19 распространялась на главных государственных новостных передачах. Характерным для российского телевидения называют, обвинения "темной западной элиты", особенно США, в каких-то процессах. К тому же называется именно Первый канал, где даже в новостях регулярно появлялась неоднозначная информация, связанная с теориями заговора о коронавирусе. Хотя репортажи преподносились как попытка разоблачить теории заговоров, они создавали впечатление, что в этих теориях есть зерно истины.