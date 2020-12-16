"Это была самая ужасная поездка": комик Смирняга рассказал, как голодал в Юрмале

Новым гостем "вДудя" стал звезда "Убойной лиги", сценарист и режиссер сериала "Внутри Лапенко" Алексей Смирнов. Во время полуторачасового интервью комик рассказывает о коллегах, рассуждает о юморе, а также вспоминает курьезные истории из своей жизни. Так, например, Алексей рассказал, как в 2005 году оказался в Юрмале практически без денег.
Алексей "Смирняга" Смирнов в 2005 году играл в команде КВН "Горячие финские парни" (Хельсинки). Он рассказал, как их молодую команду пригласили выступать в Юрмале. Смирнов отмечает, что на тот момент они только начинали играть в КВН, поэтому их совсем никто не знал.
"Это была самая ужасная поездка за всю мою историю, - начинает Смирнов. - Я должен был подстричься и купить себе сандалии. У меня было 250 рублей - 50 на стрижку и 200 - на сандалии. Еще три доллара, которые папа подарил. Я еду, а мне говорят: "Суточных - не будет!". А мы студенты, я еду даже не в своей одежде. А нам жить там 10 дней - денег нет. В первый день мне хватило на салат, а дальше мы начинаем голодать. За три лата мы купили пакет хлеба в столовой. С каждым днем все больше хотелось есть. А у нас репетиции".
Юрий Дудь спросил у Смирнова про остальных игроков КВН - все ли команды оказались в такой же ситуации на фестивале, на что комик ответил отрицательно.
"Все были сытыми. Там все богатые. Все... РУДН. Там Юрмала, Йомас горит огнями!", - рассказывает комик, вспоминая, что выступал тогда в предобморочном состоянии.
К слову, молодым кавээнщикам в итоге удалось раздобыть немного денег и продержаться до конца фестиваля. Однако этот опыт с КВН стал для Алексея Смирнова последним.
Видео: Полное интервью с Алексеем Смирновым