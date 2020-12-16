"Это была самая ужасная поездка": комик Смирняга рассказал, как голодал в Юрмале

Алексей "Смирняга" Смирнов в 2005 году играл в команде КВН "Горячие финские парни" (Хельсинки). Он рассказал, как их молодую команду пригласили выступать в Юрмале. Смирнов отмечает, что на тот момент они только начинали играть в КВН, поэтому их совсем никто не знал.

"Это была самая ужасная поездка за всю мою историю, - начинает Смирнов. - Я должен был подстричься и купить себе сандалии. У меня было 250 рублей - 50 на стрижку и 200 - на сандалии. Еще три доллара, которые папа подарил. Я еду, а мне говорят: "Суточных - не будет!". А мы студенты, я еду даже не в своей одежде. А нам жить там 10 дней - денег нет. В первый день мне хватило на салат, а дальше мы начинаем голодать. За три лата мы купили пакет хлеба в столовой. С каждым днем все больше хотелось есть. А у нас репетиции".