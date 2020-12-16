Ср, 16.12.2020
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Министерство образования и науки
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В Японии нашлась лодка, которую почти десять лет назад унесло цунами

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

На побережье Японии выбросило рыболовецкую лодку, которую во время разрушительного цунами 2011 года унесло в Тихий океан, пишет The Guardian.

Небольшая рыболовецкая лодка была найдена в этом месяце у берегов острова Хатидзёдзима. Почти десять лет назад она пропала в океане у города Кесеннумы, находящегося в 650 километрах от Хатидзёдзимы.

Как пишет японское издание Mainichi Shimbun, в ходе проверки регистрационного номера 5,5-метровой лодки выяснилось, что она когда-то находилась в составе рыболовного флота Кесеннумы.

Эксперты выразили мнение, что "призрачная" лодка за девять лет могла пересечь Тихий океан и приблизиться к берегам США, после чего течения отнесли ее обратно к берегам Японии.

В 2011 году цунами вызвало землетрясение магнитудой 9 баллов. Это цунами повредило Фукусимскую АЭС, что привело к ядерной катастрофе.

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