В Японии нашлась лодка, которую почти десять лет назад унесло цунами

Небольшая рыболовецкая лодка была найдена в этом месяце у берегов острова Хатидзёдзима. Почти десять лет назад она пропала в океане у города Кесеннумы, находящегося в 650 километрах от Хатидзёдзимы.

Как пишет японское издание Mainichi Shimbun, в ходе проверки регистрационного номера 5,5-метровой лодки выяснилось, что она когда-то находилась в составе рыболовного флота Кесеннумы.

Эксперты выразили мнение, что "призрачная" лодка за девять лет могла пересечь Тихий океан и приблизиться к берегам США, после чего течения отнесли ее обратно к берегам Японии.