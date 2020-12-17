airBaltic прощается с последним самолетом Boeing 737

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс (Martin Gauss) заявил: "С мая 2020 года airBaltic выполняет все свои полеты на самолетах только одного типа – Airbus A220-300. Это решение упрощает содержание флота, а также дает дополнительные преимущества благодаря эффективности самолетов. Однако Boeing 737 составляли значительную часть флота airBaltic на протяжении 17 лет. Эти самолеты способствовали нашему прогрессу, помогая нам развиваться как сильному региональному перевозчику".

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Первый самолет Boeing 737 пополнил флот airBaltic в 2003 году. За эти годы 20 различных самолетов Boeing 737 перевезли более 22 миллионов пассажиров airBaltic и выполнили более 280 000 рейсов по Европе и за ее пределами.

Boeing 737 обеспечил airBaltic возможность летать на более дальние расстояния, увеличить пассажировместимость и скорость полета. Это позволило авиакомпании расширить свою сеть и достичь новых направлений, таких как Тель-Авив, Лиссабон или Баку.