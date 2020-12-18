Армия готова обеспечить логистику поставок вакцин от Covid-19

Он сообщил, что этот вопрос обсуждался с министром обороны Артисом Пабриксом, и теперь НВС ждут только приказа, чтобы участвовать в организации доставки вакцин.

Что касается участия военных медиков в борьбе с Covid-19, то, по словам командующего армией, 90% специалистов уже и так работают в обычных больницах и участвуют в этой работе.