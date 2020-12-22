Удаленно, но все же вместе. Линда Лин и Лаура Гревиня раскрывают праздничные планы

Музыкант, фотограф и Дива сцены Линда Лин рассказала, что, посовещавшись в кругу семьи, в этом году было принято решение обойтись без покупных подарков. Но это не означает, что ничего дарить не будут. "Принимая во внимание то, какие очереди сейчас в магазинах, "охота" на подарки - не разумное дело. Знаю, что мама готовится к праздникам, вяжет всем носки из оставшейся дома пряжи. Моя крестница - художница - чувствую, что маленькая принцесса расписала или приготовила красивую поделку специально для меня. Я тоже обязательно постараюсь придумать что-то креативное. В этом году все будет сделано своими руками", - говорит Линда.

Фото: Линда Лин на концерте "Интерпретация звука и вкуса самой короткой ночи" ФОТО: Пресс-фото

Отвечая на вопрос о том, как будут отмечаться праздники, артистка сказала, что еще рано судить, совпадут ли задумки с реальностью. "Пока что у нас есть идея, что мы в самом маленьком основном составе семьи будем вместе в небольшом, арендованном домике у моря. Если не можем праздновать в более широком кругу, то хотя бы хотим "поймать" ощущение праздника, поменяв привычную среду и уловив новые ощущения. Вместе приготовим ужин, испечем пипаркукас и пожелаем друг другу хороших вещей!"

Создательница подкаста Pa kluso ("По-тихому") и автор блога Viensplusviens.lv Лаура Гревиня рассказывает, что эти праздники ее семья готовится праздновать только в рамках своего домохозяйства. "Обязательно планируем с близкими родными связаться удаленно. Подарки я запланировала такие, которые легко можно доставить получателю в электронном виде. Лично встретимся, когда будем уверенны в здоровье всех" - сказала Лаура.

ФОТО: Из личного архива Лауры Гревини

Есть различные виды того, как, не выходя из дома, мы можем отправить подарки и радость родным и друзьям, которые в этом году будут встречать праздники в другом доме, городе, стране или на другом конце Земли. И это все возможно, благодаря современным технологиям!

Подарки в Интернете

Для многих праздничное время ассоциируется не только с покоем и серьезными размышлениями, но и с сумасшедшей беготней по магазинам в поисках подарков. Сейчас покупки в Интернете не только самое безопасное решение для здоровья, но и позволит сохранить время, нервы и деньги, делая покупки более продуманными. Завари чашечку чая и отправляйся за подарками без пробок, очередей и стресса!

Чтобы у подарка была особая добавленная ценность, лучше выбирать товары местного производства, поддерживая, например, местных мастеров или новых энтузиастов школьных учебных предприятий.

Открытки по электронной почте

Написанные от руки поздравительные открытки в Рождество для многих уже стали излюбленной традицией и ритуалом: выбрать каждому получателю подходящую картинку, найти нужные строчки стихов и аккуратно записать их на бумаге, купленной специально для этого случая золотой или серебряной ручкой.