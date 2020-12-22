Удаленно, но все же вместе. Линда Лин и Лаура Гревиня раскрывают праздничные планы

Рождественских праздников в широком кругу родных и шумных новогодних вечеринок с друзьями в этом году будет не хватать. Но будет не хватать только личного присутствия рядом, поскольку для дистанционного общения мы можем использовать смартфоны, компьютеры, камеры и микрофоны. О том, как в этих необычных обстоятельствах проходит подготовка к праздникам и задуманному торжеству, рассказывают Линда Лин и Лаура Гревиня.
Музыкант, фотограф и Дива сцены Линда Лин рассказала, что, посовещавшись в кругу семьи, в этом году было принято решение обойтись без покупных подарков. Но это не означает, что ничего дарить не будут. "Принимая во внимание то, какие очереди сейчас в магазинах, "охота" на подарки - не разумное дело. Знаю, что мама готовится к праздникам, вяжет всем носки из оставшейся дома пряжи. Моя крестница - художница - чувствую, что маленькая принцесса расписала или приготовила красивую поделку специально для меня. Я тоже обязательно постараюсь придумать что-то креативное. В этом году все будет сделано своими руками", - говорит Линда.
Отвечая на вопрос о том, как будут отмечаться праздники, артистка сказала, что еще рано судить, совпадут ли задумки с реальностью. "Пока что у нас есть идея, что мы в самом маленьком основном составе семьи будем вместе в небольшом, арендованном домике у моря. Если не можем праздновать в более широком кругу, то хотя бы хотим "поймать" ощущение праздника, поменяв привычную среду и уловив новые ощущения. Вместе приготовим ужин, испечем пипаркукас и пожелаем друг другу хороших вещей!"
Создательница подкаста Pa kluso ("По-тихому") и автор блога Viensplusviens.lv Лаура Гревиня рассказывает, что эти праздники ее семья готовится праздновать только в рамках своего домохозяйства. "Обязательно планируем с близкими родными связаться удаленно. Подарки я запланировала такие, которые легко можно доставить получателю в электронном виде. Лично встретимся, когда будем уверенны в здоровье всех" - сказала Лаура.
Есть различные виды того, как, не выходя из дома, мы можем отправить подарки и радость родным и друзьям, которые в этом году будут встречать праздники в другом доме, городе, стране или на другом конце Земли. И это все возможно, благодаря современным технологиям!
Подарки в Интернете
Для многих праздничное время ассоциируется не только с покоем и серьезными размышлениями, но и с сумасшедшей беготней по магазинам в поисках подарков. Сейчас покупки в Интернете не только самое безопасное решение для здоровья, но и позволит сохранить время, нервы и деньги, делая покупки более продуманными. Завари чашечку чая и отправляйся за подарками без пробок, очередей и стресса!
Чтобы у подарка была особая добавленная ценность, лучше выбирать товары местного производства, поддерживая, например, местных мастеров или новых энтузиастов школьных учебных предприятий.
Открытки по электронной почте
Написанные от руки поздравительные открытки в Рождество для многих уже стали излюбленной традицией и ритуалом: выбрать каждому получателю подходящую картинку, найти нужные строчки стихов и аккуратно записать их на бумаге, купленной специально для этого случая золотой или серебряной ручкой.
Шаблоны поздравлений доступны на разных сайтах, но если у вас есть желание и время, вы можете создать как уникальный дизайн открытки, так и сочинить стихи, чтобы показать все свои таланты.
Дед Мороз онлайн
Во многих семьях самый ожидаемый праздничный момент - прибытие Деда Мороза. Чтобы не расстраивать самых юных членов семьи, в этом году нужно продумывать оригинальные решения. Малыши точно будут рады интерактивному видеопоздравлению от Дед Мороза или гномов - эта услуга доступна на нескольких сайтах и дает возможность пообщаться с Дедом Морозом онлайн.
Видеопоздравления
Чтобы порадовать бабушек и дедушек, можно смонтировать душевное видеопоздравление, создав коллаж с фотографиями внуков. Залогом успеха станет трогательное музыкальное сопровождение - одна из классических рождественских песен будет попаданием в десятку. Альтернативой фотоколлажу может стать сделанная детьми концертная программа со стихами, песнями или даже самостоятельно срежиссированной пьесой.
Классические ценности
Настоящая классика - поздравления по радио. Да, возможно, это немного старомодное решение, но в это смутное время многолетние традиции имеют особую ценность и очарование. Но ведь согласитесь, пока вы готовите пипаркукас, приятно слушать, как семья Берзиньшей из Лиепаи поздравляет дорогих родственников из Вецпиебалги и крестную из Салацгривы.
Персонализированные сюрпризы
Приготовить персонализированное музыкальное поздравление на праздники на различных платформах соцсетей предлагают и местные музыканты. Используя данное решение, можно убить двух зайцев одним выстрелом: порадовать друзей или семью и поддержать артиста. В свою очередь, подросткам точно понравится особое поздравление от их любимого блогера или тиктокера.
Интерактивные решения
В настоящее время, когда кино и театр недоступны, и мы много времени проводим дома, количество зрителей на стриминговых платформах увеличилось. Хорошим подарком для киноманов станет подписка на интерактивное телевидение или онлайн-прокат фильмов. В свою очередь, чтобы порадовать страстного меломана, вы можете составить расписание онлайн-концертов его любимых групп, отправив самостоятельно сдизайнированные "билеты".
Чтобы процесс получения интерактивного подарка был особенно интересным, его можно оформить в виде увлекательного квеста в Интернете, требуя у получателя выполнять различные задания.
Удаленное совместное времяпровождение
Праздничным вечером вместе с друзьями можно организовать флешмоб "Instagram-сториз": публикуйте поздравления друг друга и самые забавные совместные фото, которые были сделаны за время дружбы. Интересные моменты на протяжении всего вечера будут гарантированы.
И, в конце концов, настоящая классика, чью эффективность проверили еще весной - вечеринки в Zoom. Нарубим оливье, испечем пироги, сядем за праздничный стол и будем вместе, посылая друг другу любовь, радость, улыбки и светлое настроение, чтобы праздники действительно удались!
Статья вышла в сотрудничестве с BITE Latvija.