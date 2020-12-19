Российским космонавтам на МКС до сих пор не удалось устранить утечку воздуха

Государственное российское агентство ТАСС сообщает, что после сеанса связи между космонавтами МКС и центром управления воздушным движением в Москве, беспокойство усилилось, поскольку запасы кислорода и давление воздуха на станции продолжают снижаться.

Место утечки, очевидно, находится на стыковочном участке с модулем "Звезда", но где именно, пока неизвестно. Выход в космос в ноябре для обнаружения повреждений не дал никаких результатов.

Еще в октябре была обнаружена и закрыта трещина размером в 4,5 сантиметра, но до сих пор неизвестно, кто ее нанес.

Однако, вскоре выяснилось, что на том же участке произошла еще одна утечка.

Астронавты и командный центр обсудили закрытие поврежденного участка, но это повлияет на работу всей МКС.

Однако, российское космическое агентство "Роскосмос" заявило, что опасности для экипажа МКС нет.

В настоящее время на МКС находятся семь человек - четыре американских астронавта, два российских космонавта и один японский астронавт.