Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии: у него была диагностирована лейкемия

Российский бизнесмен Олег Тиньков, который проходит лечение от лейкоза, сообщил о наступлении полной ремиссии после пересадки костного мозга. Об этом он написал в своем Instagram, сообщает "Медуза".
"У меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне. На кровяном, ремиссия у меня уже как год, но это самый важный тест, значит, донор работает и убивает все патогены. Спасибо безымянной немецкой девушке, что спасла мне жизнь!" - написал Тиньков в посте.
С момента пересадки донорского костного мозга прошло 163 дня, сообщил бизнесмен. По его словам, впереди у него еще месяцы реабилитации, но "сегодняшний анализ это огромное облегчение, для меня и всей моей семьи, ведь мы вместе страдали эти 14 месяцев…".
Олег Тиньков сообщил о том, что у него был диагностирован лейкоз в марте 2020 года.