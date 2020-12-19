Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии: у него была диагностирована лейкемия

"У меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне. На кровяном, ремиссия у меня уже как год, но это самый важный тест, значит, донор работает и убивает все патогены. Спасибо безымянной немецкой девушке, что спасла мне жизнь!" - написал Тиньков в посте.