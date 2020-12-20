В Беларуси - "Марш народного трибунала". Задержаны более 100 человек

"Дождь" сообщает, что белорусы снова меняют тактику протеста: теперь марши проходят не просто в районах, но и в разное время. Это сбивает с толку силовиков - они не понимают, куда и когда ехать, отмечает издание. По словам активистки Ольги Токарчук, ее район, например, выходил на акцию еще вчера, 19 декабря, кто-то выйдет в воскресенье вечером, другие - посреди недели. Прозвучало, что это более эффективно: хотя задержания все еще и происходят, они не такие массовые.