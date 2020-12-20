Вс, 20.12.2020
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Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
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В Беларуси - "Марш народного трибунала". Задержаны более 100 человек

ФОТО: AFP/SCANPIX

В воскресенье, 20 декабря, в Беларуси вновь прошли акции протеста, получившие название "Марш народного трибунала". По сообщению правозащитного центра "Весна", задержаны более 140 человек.

"Дождь" сообщает, что белорусы снова меняют тактику протеста: теперь марши проходят не просто в районах, но и в разное время. Это сбивает с толку силовиков - они не понимают, куда и когда ехать, отмечает издание. По словам активистки Ольги Токарчук, ее район, например, выходил на акцию еще вчера, 19 декабря, кто-то выйдет в воскресенье вечером, другие - посреди недели. Прозвучало, что это более эффективно: хотя задержания все еще и происходят, они не такие массовые.

Как пишет "Медуза", в основном демонстрантов задерживали в Минске, также известно о единичных задержаниях в Бресте, Витебске, Гродно, Новополоцке, Борисове, Солигорске, поселках Радошковичи, Смиловичи и Боровляны.

Акция солидарности с белорусами прошла в Варшаве.

Акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда было официально объявлено об очередной победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Сейчас наиболее массовые демонстрации проходят по воскресеньям.

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