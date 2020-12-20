В Беларуси - "Марш народного трибунала". Задержаны более 100 человек

В воскресенье, 20 декабря, в Беларуси вновь прошли акции протеста, получившие название "Марш народного трибунала". По сообщению правозащитного центра "Весна", задержаны более 140 человек.
"Дождь" сообщает, что белорусы снова меняют тактику протеста: теперь марши проходят не просто в районах, но и в разное время. Это сбивает с толку силовиков - они не понимают, куда и когда ехать, отмечает издание. По словам активистки Ольги Токарчук, ее район, например, выходил на акцию еще вчера, 19 декабря, кто-то выйдет в воскресенье вечером, другие - посреди недели. Прозвучало, что это более эффективно: хотя задержания все еще и происходят, они не такие массовые.
Самые яркие кадры с сегодняшних протестов в разных городах Беларуси - смотрите со звуком! А между тем правозащитники сообщают, что число задержанных растет pic.twitter.com/XmwRXf4i0r— DW на русском (@dw_russian) December 20, 2020
В Минске вечером люди с флагами попали на видео на бульваре Шевченко. pic.twitter.com/q9CJD6Xevq— TUT.BY (@tutby) December 20, 2020
Как пишет "Медуза", в основном демонстрантов задерживали в Минске, также известно о единичных задержаниях в Бресте, Витебске, Гродно, Новополоцке, Борисове, Солигорске, поселках Радошковичи, Смиловичи и Боровляны.
Акция солидарности с белорусами прошла в Варшаве.
Belarusians of #Warsaw gathered to support the protesters in #Belarus ✊🏼— Voices from Belarus (@VoicesBelarus) December 20, 2020
Via @kykyorg#StandWithBelarus #Belarus #Poland pic.twitter.com/YJRXmXcmXW
Акции протеста в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда было официально объявлено об очередной победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Сейчас наиболее массовые демонстрации проходят по воскресеньям.