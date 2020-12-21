За сутки подтверждено 395 новых случаев Covid-19, умерли 4 человека

Один умерший входил в возрастную группу от 55 до 60 лет, один - от 65 до 70 лет, двое - в группу от 80 до 85 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 443 человека с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 3730 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,6%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 31 335 человек, сделано 790 259 тестов.

За последние 14 дней выявлено 9815 случаев заболевания, а кумулятивная 14-дневная заболеваемость составляет 511,2 случая на 100 000 населения.

В настоящее время в больницах проходят лечение 983 пациента, 56 из них - в тяжелом состоянии. Третий день подряд в стационарах находится более 50 пациентов с тяжелым течением болезни.