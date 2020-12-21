В больницах Латвии - почти тысяча пациентов с Covid-19

В настоящее время в больницах проходят лечение 983 пациента. У 927 из них состояние средней тяжести, 56 человек - в тяжелом состоянии. Третий день подряд в стационарах находится более 50 пациентов с тяжелым течением болезни.

За прошедшие сутки из больниц были выписаны 10 пациентов, всего - 2542 человека.

Напоминаем, что за воскресенье, 20 декабря, в Латвии подтверждено 395 новых случаев Covid-19, умерли 4 человека, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Один умерший входил в возрастную группу от 55 до 60 лет, один - от 65 до 70 лет, двое - в группу от 80 до 85 лет. С начала пандемии в Латвии скончались 443 человека с подтвержденным Covid-19.

Было сделано 3730 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,6%.