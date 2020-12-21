Пн, 21.12.2020
Мы тоже люди, мы тоже устали, нам тоже нужна поддержка, нам нужно где-то набраться энергии. Но глядя на то, что происходит в социальных сетях, это не увеличивает наши усилия по борьбе с инфекцией Covid-19. Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
Олег Шуба, заведующий клиникой токсикологии и сепсиса RAKUS
4
2 мин для прочтения

Навальный позвонил своему предполагаемому отравителю и заставил во всем признаться
Теперь это главный пранк года

ФОТО: AP/Scanpix

В понедельник, 21 декабря, на YouTube-канале Алексея Навального появился ролик под названием "Я позвонил своему убийце. Он во всем признался". В нем Навальный утверждает, что перед публикацией расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ, он поговорил по телефону с одним из них - Константином Кудрявцевым - и тот фактически подтвердил, что политика намеревались убить, пишет "Медуза".

По словам Навального, для того, чтобы скрыть свой номер и вместо него подставить специальный номер коммутатора, с которого сотрудники ФСБ совершали друг другу звонки, он воспользовался одной из программ, которыми обычно пользуются телефонные пранкеры. "Это невероятно. Я позвонил одному из своих убийц и поговорил с ним. Один из самых удивительных разговоров в моей жизни. Так странно обсуждать собственное убийство с одним из тех, для кого это просто работа. Мой собеседник - военный химик из фээсбэшной группы отравителей - отвечает за зачистку следов химоружия после совершения преступления", - написал Навальный на своем канале в YouTube.

В разговоре с Константином Кудрявцевым Навальный представился помощником секретаря Совбеза - он якобы хотел прояснить некоторые детали операции, чтобы предоставить доклад начальству.

Он также поинтересовался, "почему операция не завершилась смертью Навального".

4

Голос, который, как утверждает Навальный, принадлежит Кудрявцеву, заявил, что считает операцию хорошо спланированной, а ее неудачу он списал на стечение обстоятельств.

Собеседник Навального также рассказал, как очищал конфискованную одежду политика от следов "Новичка". 

4

Предполагаемый Кудрявцев также назвал фамилию еще одного сотрудника ФСБ, участвовавшего в операции - Василия Калашникова, который, как утверждает The Insider, является экспертом в области обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах.

В социальных сетях звонок Навального тут же назвали лучшим пранком 2020 года. Теперь интернет постепенно заполоняют мемы на эту тему.

Последние новости

НАВЕРХ
Back