Навальный позвонил своему предполагаемому отравителю и заставил во всем признаться

По словам Навального, для того, чтобы скрыть свой номер и вместо него подставить специальный номер коммутатора, с которого сотрудники ФСБ совершали друг другу звонки, он воспользовался одной из программ, которыми обычно пользуются телефонные пранкеры. "Это невероятно. Я позвонил одному из своих убийц и поговорил с ним. Один из самых удивительных разговоров в моей жизни. Так странно обсуждать собственное убийство с одним из тех, для кого это просто работа. Мой собеседник - военный химик из фээсбэшной группы отравителей - отвечает за зачистку следов химоружия после совершения преступления", - написал Навальный на своем канале в YouTube.