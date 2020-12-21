Навальный позвонил своему предполагаемому отравителю и заставил во всем признаться
В понедельник, 21 декабря, на YouTube-канале Алексея Навального появился ролик под названием "Я позвонил своему убийце. Он во всем признался". В нем Навальный утверждает, что перед публикацией расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ, он поговорил по телефону с одним из них - Константином Кудрявцевым - и тот фактически подтвердил, что политика намеревались убить, пишет "Медуза".
По словам Навального, для того, чтобы скрыть свой номер и вместо него подставить специальный номер коммутатора, с которого сотрудники ФСБ совершали друг другу звонки, он воспользовался одной из программ, которыми обычно пользуются телефонные пранкеры. "Это невероятно. Я позвонил одному из своих убийц и поговорил с ним. Один из самых удивительных разговоров в моей жизни. Так странно обсуждать собственное убийство с одним из тех, для кого это просто работа. Мой собеседник - военный химик из фээсбэшной группы отравителей - отвечает за зачистку следов химоружия после совершения преступления", - написал Навальный на своем канале в YouTube.
В разговоре с Константином Кудрявцевым Навальный представился помощником секретаря Совбеза - он якобы хотел прояснить некоторые детали операции, чтобы предоставить доклад начальству.
Голос, который, как утверждает Навальный, принадлежит Кудрявцеву, заявил, что считает операцию хорошо спланированной, а ее неудачу он списал на стечение обстоятельств.
Предполагаемый Кудрявцев также назвал фамилию еще одного сотрудника ФСБ, участвовавшего в операции - Василия Калашникова, который, как утверждает The Insider, является экспертом в области обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах.
В социальных сетях звонок Навального тут же назвали лучшим пранком 2020 года. Теперь интернет постепенно заполоняют мемы на эту тему.
оцените свою экстравертность по десятибалльной шкале, где 1 — это «я боюсь звонить по телефону», а 10 — это навальный— mkuvsh (@mkuvsh) December 21, 2020
Навальный позвонил своему убийце, а убийца, который следил за ним 3 года, за 45 минут его не узнал. pic.twitter.com/j5v3T78y3f— Тень 2020 (@ak9shadow) December 21, 2020
Даже угадывать нечего - пропаганда Кремля будет во весь голос орать, что этот чел из видео - просто подставной актер Навального. Либо тактика Путина: "Вы думаете наши ФСБшники настолько тупые? Да он сразу узнал Навального и просто его затролил!"— Данила Поперечный (@Spoontamer) December 21, 2020
В интересное время живём, друзья)
экстренное заседание Совета Безопасности pic.twitter.com/75tXNhbuIf— Tapas&Tango (@atticus_flinch) December 21, 2020
получается работники фсб стирали трусы навального— boi oh boi (@antipillz) December 21, 2020
Алло, это Навальный pic.twitter.com/XYrC4nk9D1— Helmut Rimer (@helmutrimer) December 21, 2020