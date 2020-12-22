Репатриации из Великобритании - быть! Возможно, за деньги

Страны Балтии вместе организуют доставку своих жителей из Великобритании, сообщает LETA со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
Посольство Литвы в Великобритании регистрирует лиц, которым необходима помощь в возвращении в Литву. Их возвращение будет организовано вместе с Латвией и Эстонией, сказал министр.
"Наше посольство в Великобритании со вчерашнего дня начало собирать данные о людях, которым необходимо так называемое гуманитарное возвращение по семейным обстоятельствам или из-за других обстоятельств, которые требуют незамедлительного возвращения", - сообщил Ландсбергис.
"Это не сотни человек", - отметил он.
Министр подчеркнул, что каждый случай проверяется и оценивается индивидуально.
Поиск возможностей по возвращению граждан ведется совместно с Латвией и Эстонией.
Сроки и способы возвращения граждан еще не определены. Министр не исключил, что позднее за перевозку придется заплатить.