Вт, 22.12.2020
Это новая инициатива - наряду с привычным праздничным оформлением центра города мы хотим создать светлую и домашнюю атмосферу в столичных микрорайонах, чтобы праздник пришел во весь город. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги
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Репатриации из Великобритании - быть! Возможно, за деньги

ФОТО: Pixabay

Страны Балтии вместе организуют доставку своих жителей из Великобритании, сообщает LETA со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Посольство Литвы в Великобритании регистрирует лиц, которым необходима помощь в возвращении в Литву. Их возвращение будет организовано вместе с Латвией и Эстонией, сказал министр.

"Наше посольство в Великобритании со вчерашнего дня начало собирать данные о людях, которым необходимо так называемое гуманитарное возвращение по семейным обстоятельствам или из-за других обстоятельств, которые требуют незамедлительного возвращения", - сообщил Ландсбергис.

"Это не сотни человек", - отметил он.

Министр подчеркнул, что каждый случай проверяется и оценивается индивидуально.

Поиск возможностей по возвращению граждан ведется совместно с Латвией и Эстонией.

Сроки и способы возвращения граждан еще не определены. Министр не исключил, что позднее за перевозку придется заплатить.

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