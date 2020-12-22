Вт, 22.12.2020
Правительство "не хочет отменять Рождество", но в данной ситуации обязано действовать решительно. Мэтт Хенкок, министр здравоохранения Великобритании
Мэтт Хенкок, министр здравоохранения Великобритании
2 мин для прочтения

Рецепт: Рождественский десерт для взрослых

ФОТО: Пресс-фото

Планируешь провести Рождество с близкими или любимым человеком? Удиви себя и окружающих: добавь алкоголь не в коктейли, а в десерт! Хотя термически обработанный алкоголь и не гарантирует головокружительных ощущений, он сможет доставить неизменное удовольствие вкусовым рецепторам.

Магазин алкогольных напитков и вин по низким ценам AlkOutlet предлагает простой рецепт рождественского десерта: кекс с бренди и восхитительной соленой карамелью собственного приготовления!

Кекс с соленой карамелью собственного приготовления

Время приготовления 20 минут + 40 минут на выпечку

Ингредиенты:

  • 175 г масла комнатной температуры;
  • 220 г коричневого сахара;
  • 2 яйца;
  • 250 г пшеничной муки;
  • 1/2 ч. ложки соды;
  • 1 ч. ложка пекарского порошка;
  • 1 ч. ложка корицы;
  • щепотка соли;
  • 120 г ряженки;
  • 1 стакан крупно измельченных грецких орехов;
  • 1 стакан изюма (можно не добавлять);
  • 120 мл бренди;
  • Соленая карамель;
  • 200 г сахара;
  • 80 г масла;
  • 100 мл сливок;
  • 50 мл бренди;
  • 3/4 ч. ложки соли;
  • сахарный декор для украшения.

Приготовление:

  1. Взбейте масло с сахаром, добавьте яйца, перемешайте.
  2. В другой емкости смешайте муку с содой, солью, пекарским порошком и корицей. По частям добавьте эту смесь в массу из сахара и яиц.
  3. Добавьте бренди, орехи и изюм, перемешайте.
  4. Добавьте ряженку, перемешайте и вылейте тесто в смазанную маслом форму для кекса, поставьте в духовку, предварительно разогретую до 170 градусов. Выпекайте 40-50 минут, готовность проверьте деревянной палочкой.
  5. Пока кекс выпекается, приготовьте карамель. В кастрюльку высыпьте сахар и, постоянно помешивая, нагревайте его на среднем огне пока сахар не растает до состояния карамели коричневого цвета.
  6. Понемногу добавляйте масло, активно размешивайте, пока не получите однородную массу (этот процесс может занять некоторое время).
  7. К карамели добавьте сливки и снова перемешайте (будьте осторожны, карамель горячая и будет активно бурлить!).
  8. Когда масса станет однородной, добавьте бренди (карамель снова будет активно бурлить), перемешайте и выключите огонь. Остудите соус до комнатной температуры.
  9. Полейте остывший кекс карамелью, украсьте сахарным декором и подавайте к столу!

Последние новости

НАВЕРХ
Back