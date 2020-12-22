Рецепт: Рождественский десерт для взрослых

Планируешь провести Рождество с близкими или любимым человеком? Удиви себя и окружающих: добавь алкоголь не в коктейли, а в десерт! Хотя термически обработанный алкоголь и не гарантирует головокружительных ощущений, он сможет доставить неизменное удовольствие вкусовым рецепторам.
Магазин алкогольных напитков и вин по низким ценам AlkOutlet предлагает простой рецепт рождественского десерта: кекс с бренди и восхитительной соленой карамелью собственного приготовления!
Кекс с соленой карамелью собственного приготовления
Время приготовления 20 минут + 40 минут на выпечку
Ингредиенты:
- 175 г масла комнатной температуры;
- 220 г коричневого сахара;
- 2 яйца;
- 250 г пшеничной муки;
- 1/2 ч. ложки соды;
- 1 ч. ложка пекарского порошка;
- 1 ч. ложка корицы;
- щепотка соли;
- 120 г ряженки;
- 1 стакан крупно измельченных грецких орехов;
- 1 стакан изюма (можно не добавлять);
- 120 мл бренди;
- Соленая карамель;
- 200 г сахара;
- 80 г масла;
- 100 мл сливок;
- 50 мл бренди;
- 3/4 ч. ложки соли;
- сахарный декор для украшения.
Приготовление:
- Взбейте масло с сахаром, добавьте яйца, перемешайте.
- В другой емкости смешайте муку с содой, солью, пекарским порошком и корицей. По частям добавьте эту смесь в массу из сахара и яиц.
- Добавьте бренди, орехи и изюм, перемешайте.
- Добавьте ряженку, перемешайте и вылейте тесто в смазанную маслом форму для кекса, поставьте в духовку, предварительно разогретую до 170 градусов. Выпекайте 40-50 минут, готовность проверьте деревянной палочкой.
- Пока кекс выпекается, приготовьте карамель. В кастрюльку высыпьте сахар и, постоянно помешивая, нагревайте его на среднем огне пока сахар не растает до состояния карамели коричневого цвета.
- Понемногу добавляйте масло, активно размешивайте, пока не получите однородную массу (этот процесс может занять некоторое время).
- К карамели добавьте сливки и снова перемешайте (будьте осторожны, карамель горячая и будет активно бурлить!).
- Когда масса станет однородной, добавьте бренди (карамель снова будет активно бурлить), перемешайте и выключите огонь. Остудите соус до комнатной температуры.
- Полейте остывший кекс карамелью, украсьте сахарным декором и подавайте к столу!