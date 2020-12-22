Рецепт: Рождественский десерт для взрослых

Планируешь провести Рождество с близкими или любимым человеком? Удиви себя и окружающих: добавь алкоголь не в коктейли, а в десерт! Хотя термически обработанный алкоголь и не гарантирует головокружительных ощущений, он сможет доставить неизменное удовольствие вкусовым рецепторам.