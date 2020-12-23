Covid-19 продолжает бить рекорды в Литве: 3737 новых случаев и 50 смертей за сутки

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3737 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 50 человека, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки выздоровели 1523 заболевших.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 120 тыс. 94 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 62 тыс. 453 человека, 55 тыс. 926 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1143 человека, по иным причинам умерло 572 зараженных.

За минувшие сутки было взято 14 тыс. 383 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 541 тыс. 668.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии скончались пять пациентов с коронавирусом и добавились 664 новых случаев заражения — это 11,4 процента от 5824 проанализированных тестов.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 369 человек, в том числе 277 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа добавилось 132, в Тартумаа 41, в Пярнумаа 34, в Вырумаа 15, в Ярвамаа 12, а в Ляэне-Вирумаа 11 новых случаев коронавируса. На Сааремаа 9, в Рапламаа 8, на Хийумаа и в Пыльвамаа по шесть новых случаев коронавируса, в Йыгевамаа 3, в Валгамаа и Вильяндимаа по два, а в Ляэнемаа добавился один новый случай. В 13 коронапозитивных случаях место жительства инфиццированных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 545,91 случая на 100 000 жителей, что составляет 9,9 процента всего объема тестов.