Как встретят Рождество Думпис и Перевощиков?

Думпис отметил, что в этом году не так важно интересоваться поиском подарков, потому что здоровье превыше всего.

"Праздничным вечером я буду с семьей - женой и тремя детьми. В этом году особо ничего не изменится, просто не увидимся с бабушками и дедушками", - пояснил инфектолог.

Перевощиков, напротив, отметил, что на Рождество у него будет обычный рабочий день, потому что в его семье отмечают Новый год православное Рождество 7 января.