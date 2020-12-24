Чт, 24.12.2020
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Андрей Тимофеев, журналист Rus.Tvnet
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Как встретят Рождество Думпис и Перевощиков?

ФОТО: LETA

Главный инфектолог Минздрава Уга Думпис и эпидемиолог Центра анализа рисков инфекционных заболеваний и Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков прокомментировали изданию Privātā Dzīve, как встретят Рождество.

Думпис отметил, что в этом году не так важно интересоваться поиском подарков, потому что здоровье превыше всего.

"Праздничным вечером я буду с семьей - женой и тремя детьми. В этом году особо ничего не изменится, просто не увидимся с бабушками и дедушками", - пояснил инфектолог.

Перевощиков, напротив, отметил, что на Рождество у него будет обычный рабочий день, потому что в его семье отмечают Новый год православное Рождество 7 января.

"Думаю, что на Рождество у меня будет обычный рабочий день. Я буду на своем рабочем месте или буду работать удаленно. Нужно будет наблюдать за происходящим, потому что люди не перестанут болеть... [..] Теперь уже лет двадцать праздную дома с женой и детьми, в гости никуда не ездим".

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