"Думала, это камни в почках!" Женщина узнала о беременности, только когда начались роды

25-летняя Кэтлин Перкинс рассказала, что в прошлом врачи предупреждали ее о бесплодии из-за проблем со здоровьем.

"Мы продолжали надеяться и стараться", - рассказала Перкинс. - Мы пытались полтора или два года, но все тесты были отрицательными, и ничего не вышло".

Женщина не знала, что ждет ребенка, пока не обратилась в больницу с жалобой на боли в животе. "Я думаю, это могут быть камни в почках", - объяснила женщина. После ультразвукового исследования ей сообщили, что она находится на 38 неделе беременности и направили ​​в операционную для экстренного кесарева сечения.