Чт, 24.12.2020
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Андрей Тимофеев, журналист Rus.Tvnet
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"Думала, это камни в почках!" Женщина узнала о беременности, только когда начались роды

ФОТО: Aditya Romansa/Unsplash

Женщина из Трентона, штат Огайо, США, не заметила своей беременности и ​​узнала об этом только тогда, когда пришло время рожать, сообщает WLWT.

25-летняя Кэтлин Перкинс рассказала, что в прошлом врачи предупреждали ее о бесплодии из-за проблем со здоровьем.

"Мы продолжали надеяться и стараться", - рассказала Перкинс. - Мы пытались полтора или два года, но все тесты были отрицательными, и ничего не вышло".

Женщина не знала, что ждет ребенка, пока не обратилась в больницу с жалобой на боли в животе. "Я думаю, это могут быть камни в почках", - объяснила женщина. После ультразвукового исследования ей сообщили, что она находится на 38 неделе беременности и направили ​​в операционную для экстренного кесарева сечения.

После рождения малышу потребовалась реанимация и искусственное дыхание, но сейчас его состояние стабильное.

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