Услугами виртуальных помощников госучреждений ежедневно пользуются 2000 человек

Как отметили в канцелярии, пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения повлекли сложности в жизни многих людей, что способствовало росту интереса к услугам госучреждений, которые во время пандемии в основном доступны удаленно.

Для того чтобы люди могли получить помощь в любое время, госучреждения все чаще полагаются на виртуальных ассистентов, или чат-ботов. В настоящее время в госучреждениях Латвии используется более десяти виртуальных ассистентов.

Так, в Регистре предприятий с клиентами беседует виртуальный ассистент Уна, в городской администрации Цесиса - Вендис, в Государственном агентстве регионального развития - Эрик, в Центре культурных информационных систем - Хуго, в земельной книге - Юстс, в Службе государственных доходов - Томс, в Службе поддержки села - Иева, в Банке Латвии - Сигне.