На Рождество три местных предприятия доставили пенсионерам подарки с помощью дронов

Рождество - это время, которое мы в основном проводит в кругу семьи, радуя друг друга подарками. Однако такая возможность есть не у всех.

Поэтому, чтобы порадовать пенсионеров, которые находятся далеко от близких и, возможно, и подарки получают реже, посылки с помощью дронов были доставлены обитателям Сигулдского центра социальной заботы "Аллажи" и Цесисского городского пансионата, а на дружественном окружающей среде электротранспорте - и обитателям Валмиерского городского пансионата.

Доставка в Видземе была реализована при сотрудничестве предприятий Latvijas Mobilais Telefons, SPH Engineering и DPD Latvija. Полет дрона осуществлялся за пределы прямой видимости пилота, поэтому для его управления использовалось подключение к сети мобильной связи.

Полученные в подарок планшеты сможет использовать любой обитатель пансионата для связи с близкими, чтобы следить за последними событиями в мире и осваивать новые навыки онлайн. 3

"Мы доказали, что и при не самой лучшей погоде можно использовать дрон, был небольшой дождик. Полет прошел без зацепок, сеть была доступна на протяжении всего полета, пилот мог дать команды в любой момент", - рассказал руководитель LMT по инновационным решениям Гинт Яковелс.

Сейчас удаленные полеты дронов особо не распространены, так как нормативные акты в целях безопасности предусматривают, что дроны можно пилотировать только в прямой видимости. Однако в отдельных случаях, например, в целях исследования, как сейчас, можно получить разрешение на полет повышенной опасности.

"Самое важное, что всем вовлеченным сторонам стоит сотрудничать, чтобы такие полеты можно было бы реализовывать ежедневно, это легко сделать, но безопасно. Мое личное мнение, это будет вопросом не следующего или ближайших двух лет, это потребует минимум три - пять лет, пока мы не начнем видеть дронов в быту все чаще", - указал Яковелс.

В Латвии есть несколько предприятий по производству дронов, и по мнению эксперта, у нас есть все шансы стать одной из первых стран, где маленькие беспилотники можно будет использовать в быту, например, для доставки товаров. 3

"Самым тяжелым было бы интегрировать в городе, где большая плотность жителей, это гораздо сложнее, чем доставлять через сельскохозяйственные земли, леса, в удаленный пункт. Бонус Латвии в том, что мы достаточно маленькие, мало обжиты, чтобы без больших рисков в экспериментальном порядке это применять", - пояснил директор по продажам SPH Engineering Янис Кюзе.

В Латвии хорошее покрытие мобильной сети, которые гарантирует стабильный сигнал управления летательным аппаратом. У сферы дронов большой потенциал - начиная с функций сервиса доставки и заканчивая наблюдением за объектами в целях безопасности, или, например, даже осуществлением сельскохозяйственных работ.