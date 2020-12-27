Смотрите, как в это Рождество сияет главная площадь Таллинна

В этом году из-за пандемии настроение многих граждан весьма подавленное. Поэтому власти города решили побаловать своих жителей настоящей сказкой, которой никогда не было. Да, Таллинн всегда красив и любим как местными жителями, так и туристами, но в пресс-сообщении говорилось, что так ярко и празднично эстонскую столицу еще в преддверии праздников не украшали. Даже становится слегка грустно, что туристы не увидят всей этой красоты.