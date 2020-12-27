Смотрите, как в это Рождество сияет главная площадь Таллинна

Фотограф Postimees Grupp Константин Седнев в этот светлый праздник запечатлел площадь Вабадузе такой, какой ее никто раньше не видел, сообщает и показывает Limon.ee.
В этом году из-за пандемии настроение многих граждан весьма подавленное. Поэтому власти города решили побаловать своих жителей настоящей сказкой, которой никогда не было. Да, Таллинн всегда красив и любим как местными жителями, так и туристами, но в пресс-сообщении говорилось, что так ярко и празднично эстонскую столицу еще в преддверии праздников не украшали. Даже становится слегка грустно, что туристы не увидят всей этой красоты.
Еще теперь мы можем видеть окончательную рождественскую композицию на площади Вабадузе. Каждый адвент вплоть до Рождества в сердце Таллинна появлялись новые световые инсталляции. И вот теперь все полностью сияет.