Он в одиночку пересек Тихий океан. Все потому, что хотел встретиться с семьей

После того, как во Франции закрыли рейсы, россиянин стал задумываться о возвращении в Новую Зеландию на парусной яхте. Подходящая нашлась только на острове Мартиника - заморском департаменте Франции в Карибском море, пишет "Медуза". Именно там Пелевин купил 11-метровую яхту и начал готовиться к путешествию.

Справедливости ради стоит отметить, что мужчина в течение десяти лет занимался парусным спортом, к тому же у него есть лицензия яхтенного шкипера. В то же время он никогда раньше не выходил в море один. По его признанию, "это была мечта".

Пелевин начал путь с карибского острова Мартиника еще в июле и направился в сторону Панамы, чтобы пройти через Панамский канал и выйти в Тихий океан. Изначально он хотел добраться до Новой Зеландии уже в октябре, чтобы успеть на день рождения сына Андрея.

"У меня возникли проблемы с лодкой. Мой двигатель сломался сразу после отъезда из Панамы, поэтому оттуда на Таити я был практически без двигателя. Еще у меня оторвали главный парус, поэтому я шел только с одним", - рассказал он.

Переплыв Тихий океан, гавани Оклендского залива в Новой Зеландии он достиг лишь спустя пять с половиной месяцев - 24 декабря, преодолев 13 тысяч километров.

Примечательно, что россиянину по прибытии не надо было самоизолироваться, поскольку он и так находился один более двух недель. Однако, он сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

В первый же вечер сын Андрей остался на яхте с отцом.