Будьте осторожны! В Марупе от рождественского венка загорелись шторы и стены

ЧП произошло около 15:30. Когда пожарные прибыли на место вызова, пламя уже было потушено. Как выяснилось, огонь с рождественского венка переметнулся на шторы и испортил стены на площади в несколько квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.

VUGD напоминает, что в праздничные дни нельзя забывать о пожарной безопасности, в том числе оставлять горящие свечи без присмотра. Пожарные призывают жителей вообще не использовать свечи или не зажигать их в рождественских венках. Кроме того, следует помнить, что рождественский венок, сделанный из натуральных материалов и выдержанный в комнате несколько недель, успевает хорошо просохнуть к Рождеству, становясь особенно легковоспламеняющимся предметом.

"Для таких сухих и давних венков в комнате, в тепле, не нужен даже открытый огонь, чтобы воспламениться - порой достаточно даже тепла, выделяемого свечой. 1

Поэтому мы призываем жителей быть особенно осторожными и либо не зажигать свечи в венке, либо не оставлять венок без присмотра ни на секунду", - предупреждают пожарные.

Помимо этого во второй день Рождества в Саласпилсском крае в бане в подвале двухэтажного жилого дома также произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

Вызов на этот пожар поступил в 20:50. Горела баня на площади 5 кв.м. Пострадавшего, который пытался тушить пожар самостоятельно, передали Службе неотложной медицинской помощи. В 23:34 пожар был потушен.

За последние сутки, с 6:30 26 декабря до 6:30 27 декабря, в VUGD поступило 63 звонка - было потушено 13 пожаров, проведено 42 спасательных операции, а восемь вызовов оказались ложными.