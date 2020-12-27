Вс, 27.12.2020
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Никита Цикалюк, консультант по продажам и маркетингу
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Оштрафован водитель автобуса, ехавший слишком медленно во время заезда в Лиепаю

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 26 декабря, Государственная полиция оформила 20 административных протоколов об агрессивном вождении, что нетипично много для одного дня.

Также составлено 15 протоколов о вождении в нетрезвом виде и один о вождении в состоянии наркотического опьянения. 

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Госполиции, десять протоколов об агрессивном вождении было составлено в субботу в Курземе, восемь - в Рижском регионе и по одному - в Латгале и Видземе. 

Один из водителей, на которого в субботу был составлен протокол об агрессивном вождении, участвовал на автобусе в несанкционированной поездке в Лиепаю, в которой участвовали лица, недовольные ограничениями, введенными из-за Сovid-19.

Водитель автобуса своими действиями умышленно препятствовал движению транспорта, неоправданно двигаясь на слишком низкой скорости, в результате чего позади образовалась очередь длиной около километра, сообщили в Госполиции. 

Всего за сутки было составлено 409 протоколов по различным нарушениям правил дорожного движения, в том числе 131 - о превышении скорости. 

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