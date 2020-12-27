Оштрафован водитель автобуса, ехавший слишком медленно во время заезда в Лиепаю

Также составлено 15 протоколов о вождении в нетрезвом виде и один о вождении в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Госполиции, десять протоколов об агрессивном вождении было составлено в субботу в Курземе, восемь - в Рижском регионе и по одному - в Латгале и Видземе.

Один из водителей, на которого в субботу был составлен протокол об агрессивном вождении, участвовал на автобусе в несанкционированной поездке в Лиепаю, в которой участвовали лица, недовольные ограничениями, введенными из-за Сovid-19.

Водитель автобуса своими действиями умышленно препятствовал движению транспорта, неоправданно двигаясь на слишком низкой скорости, в результате чего позади образовалась очередь длиной около километра, сообщили в Госполиции.