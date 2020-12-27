Оштрафован водитель автобуса, ехавший слишком медленно во время заезда в Лиепаю

В субботу, 26 декабря, Государственная полиция оформила 20 административных протоколов об агрессивном вождении, что нетипично много для одного дня.
Также составлено 15 протоколов о вождении в нетрезвом виде и один о вождении в состоянии наркотического опьянения.
Как сообщили в отделе по связям с общественностью Госполиции, десять протоколов об агрессивном вождении было составлено в субботу в Курземе, восемь - в Рижском регионе и по одному - в Латгале и Видземе.
🇱🇻 Uz Liepājas šosejas #A9 #Brocēni #Latvija apgrūtināta satiksme, jo liels skaits aktīvistu dodas uz #Liepāja. Policija kontrolē notiekošo.— BreakingLV (@breakinglv) December 26, 2020
📸 Rudolfs Bremanis pic.twitter.com/zgFfFwY1Ar
Водитель автобуса своими действиями умышленно препятствовал движению транспорта, неоправданно двигаясь на слишком низкой скорости, в результате чего позади образовалась очередь длиной около километра, сообщили в Госполиции.
Всего за сутки было составлено 409 протоколов по различным нарушениям правил дорожного движения, в том числе 131 - о превышении скорости.