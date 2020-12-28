В Бельгии 23 постояльца дома престарелых умерли после визита Санта-Клауса с Covid-19

Как пишет издание, после посещения волонтера коронавирус был выявлен у 121 постояльца и 36 сотрудников учреждения, 23 постояльца этого дома престарелых скончались.

Visit from COVID-infected Santa to care home in Belgium kills 18 residents after outbreak https://t.co/LFh7f6y0CR — Daily Mail Online (@MailOnline) December 27, 2020

В самом учреждении заявили, что во время визита волонтер не снимал маску и перчатки. Кроме того, отмечается, что подарки по комнатам разносили работники дома престарелых. Помимо этого, стало известно, что волонтер неоднократно посещал учреждение, а также, что он мог инфицироваться во время одного из визитов.

Бельгийский вирусолог Марк ван Ранст выразил сомнения, что один волонтер мог заразить столько людей. Он предполагает, что даже для суперраспространителя это очень большая цифра. Согласно его словам, возможно, причиной массового заражения стала плохая вентиляция.