Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс стала мамой

У 29-летней актрисы Эммы Робертс и 36-летнего Гаррета Хедлунда родился первенец.
У пары родился сын, которого они назвали Родсом. Племянница Джулии Робертс и дочь актера Эрика Робертса на самом деле родила еще 27 декабря, однако об этом стало известно только теперь.
Роды проходили в Лос-Анджелесе, мама и новорожденный хорошо себя чувствуют. Мальчик появился на свет весом более четырех килограммов.
У звезды не сразу получилось забеременеть из-за серьезных проблем со здоровьем. В один момент девушка опасалась бесплодия. Медики поставили актрисе неутешительный диагноз, ей даже пришлось заморозить яйцеклетки. Но Робертс все же забеременела и стала мамой в последние дни 2020 года.