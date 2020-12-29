Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс стала мамой

У пары родился сын, которого они назвали Родсом. Племянница Джулии Робертс и дочь актера Эрика Робертса на самом деле родила еще 27 декабря, однако об этом стало известно только теперь.

Роды проходили в Лос-Анджелесе, мама и новорожденный хорошо себя чувствуют. Мальчик появился на свет весом более четырех килограммов.