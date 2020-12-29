Вт, 29.12.2020
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Звезда "Американской истории ужасов" Эмма Робертс стала мамой

Эмма Робертс

ФОТО: AFP / Scanpix

У 29-летней актрисы Эммы Робертс и 36-летнего Гаррета Хедлунда родился первенец. 

У пары родился сын, которого они назвали Родсом. Племянница Джулии Робертс и дочь актера Эрика Робертса на самом деле родила еще 27 декабря, однако об этом  стало известно только теперь.

Роды проходили в Лос-Анджелесе, мама и новорожденный хорошо себя чувствуют. Мальчик появился на свет весом более четырех килограммов.

У звезды не сразу получилось забеременеть из-за серьезных проблем со здоровьем. В один момент девушка опасалась бесплодия. Медики поставили актрисе неутешительный диагноз, ей даже пришлось заморозить яйцеклетки. Но Робертс все же забеременела и стала мамой в последние дни 2020 года.

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