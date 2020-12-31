Что значит "плохая" икра? Как выбрать хорошую и не ошибиться

По вкусу черная икра может быть или "советская", которая немного отдает тиной и рыбным запахом, или "царская". Последняя не имеет привкусов и запахов - это чистый вкус икры, что достигается за счет ловли рыб пойманных в верховьях рек по пути на нерест. А на рыбозаводах этого достигают применением специальной дорогостоящей технологии и использования проточных систем - имитация реки для рыбы.

Хорошая черная икра не будет содержать вредных консервантов. Длительность ее хранения будет обеспечена термообработкой – когда оболочка икры обрабатывается при определенной температуре, что избавляет от вредоносных бактерий, но не повреждает оболочку и сохраняет белок икры и ее полезные свойства. Или ее не будут обрабатывать вообще, и черная икра будет "сырая". Такую икру можно купить только напрямую у производителя, но срок ее годности очень меленький и стоимость ее значительно выше.

Качественное содержание водоема и проточную систему в прудах для рыбы может обеспечить только производитель (производственная ферма или завод), перефасовщик вынужден работать с товаром в том качестве, в каком его получает.

Есть ли качественная черная икра в Латвии?

На данном этапе Европа, в отличие от России, еще не начала бороться за качество черной икры и отдавать предпочтение местному производству. На европейский рынок, в том числе и на латвийский, поступает большое количество китайской черной икры и контрафактного продукта – некачественной китайской икры, выдаваемой за российскую. Россия давно известна на мировом рынке как поставщик высококачественный черной икры – этим и пользуются.

КНР в последние годы наращивает производство и экспорт в самые различные страны мира за счет снижения цен в ущерб качеству. В ЕС доля китайской черной икры выросла за последние годы с 13% до 70%. А в России - с 3,5т в 2015 году до почти 17т в 2018-м.

В 2019 году Россия произвела 32,7 т осетровой икры. А по данным за 2017 год, эксперты оценивали общее производство черной икры в Китае, в 2000 тонн. И с тех пор оно явно приросло.

Помимо этого, в природе осетры дают икру только на 8-й год жизни, в китайских прудах это происходит гораздо раньше. И размеры тушек 7-9-летних осетров, которые поступают по импорту из Китая, значительно больших размеров, чем их сверстники из аквакультуры других стран.