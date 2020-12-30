Алкоголь: тонкая грань между развлечением и зависимостью - как распознать, что это?

Практически каждый десятый мужчина (9%) признает, что употребляет алкоголь регулярно и в чрезмерных дозах; среди женщин этот показатель втрое ниже - 3%. Данные опроса показывают, что женщины также больше думают о том, чтобы не превышать допустимые нормы алкоголя (50%), в то время как большинство мужчин (67%) указывают, что склонны их превышать. Чаще всего от алкогольной зависимости страдают люди с основным образованием и низкими доходами (10%) в возрасте от 35 до 44 лет, в свою очередь, реже всего - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (2%).

"Результаты исследования достаточно тревожны, поскольку риску алкогольной зависимости ежедневно подвергает себя более половины населения Латвии. Более того, в таком щекотливом вопросе существует вероятность, что респонденты указали социально желательные ответы, а в реальности это число может быть еще выше. К сожалению, употребление алкогольных напитков во многих странах, как и в Латвии, является частью социализации, что обуславливает его присутствие в повседневной жизни. Алкогольные напитки часто используют, чтобы поднять настроение, расслабиться, но помните, что алкоголь не является необходимым для организма. Более ценными как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе являются физические нагрузки - не менее 30 минут упражнений или ходьбы, которые улучшат физическое и психоэмоциональное самочувствие", - говорит Агнесе Ритене, фармацевт Mana Aptieka и руководитель Tukuma Centra aptieka.

Илзе Максима, нарколог Центра здоровья Vivendi, отмечает: "В настоящее время, когда собрания ограничены и люди организуют онлайн-вечеринки, нередко бутылка градуированного напитка, которая обычно предназначалась для нескольких человек, теперь остается только для одного. Кроме того, тенденция употребления алкоголя среди мужчин и женщин указывает на недостаточность информации о дозах и рисках чрезмерного употребления алкоголя или, что она не доходит до определенных групп общества. Поэтому важно, чтобы информация о допустимых дозах алкоголя была настолько же легко доступной для людей, как и алкогольные напитки на полках магазинов".

Риск выпить больше на онлайн-вечерниках

В последние месяцы, когда люди больше времени проводят дома, возросла важность общения. Онлайн-встречи - это один из способов, как продолжить общение друг с другом на расстоянии, при этом нарколог Максима также выделяет пару рисков. Хотя само по себе общение необходимо, так как разговоры являются основой доверия и хороших отношений, что положительно влияет на здоровье человека в целом, его фон может привести к излишествам.