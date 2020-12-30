Пт, 1.01.2021
Мы открыли глаза и увидели, что справа от нас нет стены, потолок лежит практически на нас и начался пожар. пострадавший при взрыве дома в Агенскалнсе
пострадавший при взрыве дома в Агенскалнсе
4 мин для прочтения

Алкоголь: тонкая грань между развлечением и зависимостью - как распознать, что это?

ФОТО: Shutterstock/giuseppelombardo

Более половины населения Латвии признает, что склонны ежедневно превышать допустимые нормы алкоголя, свидетельствуют результаты исследования "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka". Причем, с ограничениями на собрания, все чаще организуются онлайн-вечеринки, которые характеризует риск употребления алкоголя в одиночестве и в более высоких дозах.

Практически каждый десятый мужчина (9%) признает, что употребляет алкоголь регулярно и в чрезмерных дозах; среди женщин этот показатель втрое ниже - 3%. Данные опроса показывают, что женщины также больше думают о том, чтобы не превышать допустимые нормы алкоголя (50%), в то время как большинство мужчин (67%) указывают, что склонны их превышать. Чаще всего от алкогольной зависимости страдают люди с основным образованием и низкими доходами (10%) в возрасте от 35 до 44 лет, в свою очередь, реже всего - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (2%).

"Результаты исследования достаточно тревожны, поскольку риску алкогольной зависимости ежедневно подвергает себя более половины населения Латвии. Более того, в таком щекотливом вопросе существует вероятность, что респонденты указали социально желательные ответы, а в реальности это число может быть еще выше. К сожалению, употребление алкогольных напитков во многих странах, как и в Латвии, является частью социализации, что обуславливает его присутствие в повседневной жизни. Алкогольные напитки часто используют, чтобы поднять настроение, расслабиться, но помните, что алкоголь не является необходимым для организма. Более ценными как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе являются физические нагрузки - не менее 30 минут упражнений или ходьбы, которые улучшат физическое и психоэмоциональное самочувствие", - говорит Агнесе Ритене, фармацевт Mana Aptieka и руководитель Tukuma Centra aptieka.

Илзе Максима, нарколог Центра здоровья Vivendi, отмечает: "В настоящее время, когда собрания ограничены и люди организуют онлайн-вечеринки, нередко бутылка градуированного напитка, которая обычно предназначалась для нескольких человек, теперь остается только для одного. Кроме того, тенденция употребления алкоголя среди мужчин и женщин указывает на недостаточность информации о дозах и рисках чрезмерного употребления алкоголя или, что она не доходит до определенных групп общества. Поэтому важно, чтобы информация о допустимых дозах алкоголя была настолько же легко доступной для людей, как и алкогольные напитки на полках магазинов".

Риск выпить больше на онлайн-вечерниках

В последние месяцы, когда люди больше времени проводят дома, возросла важность общения. Онлайн-встречи - это один из способов, как продолжить общение друг с другом на расстоянии, при этом нарколог Максима также выделяет пару рисков. Хотя само по себе общение необходимо, так как разговоры являются основой доверия и хороших отношений, что положительно влияет на здоровье человека в целом, его фон может привести к излишествам.

"Сейчас, когда алкоголь можно купить в Интернете, я вижу дополнительную угрозу чрезмерного употребления алкоголя. В момент, когда выпито количество ранее купленного алкоголя, курьер может принести добавку до самых дверей дома. Поэтому перед онлайн-вечеринкой я бы рекомендовала оставлять в комнате, на телефоне или на компьютере знакомые и понятные для себя записки о том, сколько планируется выпить. Желательно не превышать 2-3 дозы (300 мл вина, 1,0 л пива, 120 мл крепкого алкоголя), максимально - пять, но это уже связано с риском утратить критическое отношение к употреблению алкоголя. Важно помнить, что алкогольные напитки не являются необходимыми для организма, поэтому превышение дозы алкоголя следует своевременно осознавать как вполне реальную возможность попасть в зону риска", - говорит специалист.

Тонкая грань между развлечением и зависимостью

Специалист объясняет, что зависимость возникает, если регулярно закрепляется оставшееся после первого употребления чувство. Если попытаться пережить это "приключение" еще раз редко или в небольших количествах, то негативные последствия могут и не наступить. Однако, если начинает хотеться выпивать чаще и больше, чтобы кратковременно почувствовать себя хорошо, психологическая зависимость, возможно, уже наступила. На следующий день после употребления алкоголя важно задать себе контрольные вопросы - хорошее ли самочувствие, не потрачено ли вы денег сверх своего бюджета, не возникли ли ссоры, не получены ли травмы - все это признаки того, что все уже не так хорошо.

"Желательно провести инвентаризацию своих привычек употребления алкоголя - как часто, как много, с какими последствиями - и сравнить их с воспоминаниями за прошедший год, два периода. Если тенденция выросла, то следует сорвать ручной тормоз - если это не сделать вовремя своими силами или обратившись к специалисту, то до физической зависимости осталось недалеко", - говорит Максима.

Как самому вовремя определить потенциальные риски зависимости?

Состояние здоровья человека определяется на 25-30% генетической информацией, но в случае зависимости этот показатель намного выше - от 40 до 60%. Один из способов, как лучше понять себя и свои ресурсы, - это изучить генеалогическое древо - узнать о здоровье и вредных привычках, родителей, бабушек и дедушек. Существование зависимостей в семье создает проблемы в индивидуальном развитии ребенка, что может приводить к возникновению различных состояний, например, к трудностям в адаптации, что впоследствии может привести к более легкому воздействию различных раздражителей. Если выясняется, что у кого-то в семье была зависимость, рекомендуется выяснить ее причины - это может помочь оценить собственные привычки и вовремя обратить внимание на те процессы, которые могут помешать притормозить с употреблением алкоголя.

"Факторы, способствующие возникновению зависимости, сосуществуют с защитными факторами, более того, они могут быть теми же самыми, только разводить в разные стороны - например, семья. Если отношения с близкими - поддерживающие, обнадеживающие и уважительные, то риск развития влечения к алкоголю невелик. С другой стороны, если семье присутствует физическое или эмоциональное насилие, то в какой-то момент жизни человек может растеряться и пытаться "решить" все горящие проблемы с помощью алкоголя. Если у человека возникают сомнения, или отмечаются какие-либо рисковые моменты, очень важно подсчитывать дозы алкоголя. Сколько и как часто - отмечать в календаре или приложении на телефоне, параллельно решать выявленные и, возможно, еще неосознанные осложнения с профессионалом - психологом, психотерапевтом, психиатром или наркологом", - указывает Максима.

Последние новости

НАВЕРХ
Back