Ср, 30.12.2020
Если бы такие ограничения были введены раньше, мы не столкнулись бы с таким большим количеством пациентов, и больницы не были бы так перегружены Эгил Левитс
Эгил Левитс
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • В связи с пандемией в моргах увеличили количество мест. Начнут использовать морг - автофургон
1 мин для прочтения

В связи с пандемией в моргах увеличили количество мест. Начнут использовать морг - автофургон

ФОТО: Pixabay

В связи с ростом смертности от Covid-19 пришлось увеличить количество мест в моргах Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), кроме того, вскоре для хранения умерших будет использоваться мобильный морг - автофургон, передает TV3.

Число жертв Covid-19 растет, а из-за эпидемиологической ситуации процесс захоронения осложнен. Это привело к тому, что ведущее медицинское учреждение Латвии по борьбе с Covid-19 - RAKUS - увеличило вместимость морга, отремонтировав две ранее закрытые холодильные камеры и привлекло мобильный морг.

Больница RAKUS в срочном порядке восстановила два некогда закрытых морга - в стационаре "Бикерниеки" и в Центре туберкулеза и заболеваний легких. В результате для хранения тел появились дополнительные 20 мест, к уже имеющемся 72.

Прогнозируя дальнейшее увеличения жертв Covid-19 в Латвии, в скором времени в ведущую лечебную больницу будет доставлен мобильный морг. В нем может храниться от 50 до 100 тел.

С самыми крупными проблемами, касающимися нехватки мест в морге, RAKUS сталкивается в праздничные дни, когда ни кладбище, ни похоронные бюро не работают, а похороны не проводятся. Часто родственники не могут забрать тело из больницы, потому что сами заразились Covid-19 и находятся на карантине.

Видео: Сюжет TV3

Последние новости

НАВЕРХ
Back