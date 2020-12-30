В связи с пандемией в моргах увеличили количество мест. Начнут использовать морг - автофургон

В связи с ростом смертности от Covid-19 пришлось увеличить количество мест в моргах Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), кроме того, вскоре для хранения умерших будет использоваться мобильный морг - автофургон, передает TV3.
Число жертв Covid-19 растет, а из-за эпидемиологической ситуации процесс захоронения осложнен. Это привело к тому, что ведущее медицинское учреждение Латвии по борьбе с Covid-19 - RAKUS - увеличило вместимость морга, отремонтировав две ранее закрытые холодильные камеры и привлекло мобильный морг.
Больница RAKUS в срочном порядке восстановила два некогда закрытых морга - в стационаре "Бикерниеки" и в Центре туберкулеза и заболеваний легких. В результате для хранения тел появились дополнительные 20 мест, к уже имеющемся 72.
Прогнозируя дальнейшее увеличения жертв Covid-19 в Латвии, в скором времени в ведущую лечебную больницу будет доставлен мобильный морг. В нем может храниться от 50 до 100 тел.
С самыми крупными проблемами, касающимися нехватки мест в морге, RAKUS сталкивается в праздничные дни, когда ни кладбище, ни похоронные бюро не работают, а похороны не проводятся. Часто родственники не могут забрать тело из больницы, потому что сами заразились Covid-19 и находятся на карантине.
Видео: Сюжет TV3