Видео ⟩ Новый год в Новой Зеландии: салют и массовые мероприятия!
Фейерверками и различными мероприятиями Новый год встретили в Новой Зеландии.
Фейерверками и различными мероприятиями Новый год встретили в Новой Зеландии.
Поскольку стране удалось успешно бороться с Covid-19, ожидается, Новый 2021-й год там встретили с куда большим размахом, чем в других странах.
В столице страны Окленде Новый год встретили салютом и другими мероприятиями.
#HappyNewYear2021 from #NewZealand ♥️ pic.twitter.com/F6mb9SBdmy— Reem Alanazi∞ (@R_auckland_) December 31, 2020
В других городах страны 2020-й год также проводили с салютами, концертами и различными массовыми мероприятиями.
На данный момент в Новой Зеландии в значительной степени удалось пережить пандемию: за последние два дня было зарегистрировано 11 случаев Covid-19, все из которых были "завезены". В настоящее время в стране всего 55 активных фактов заболевания. В последний раз внутренняя передача инфекции была обнаружена 18 ноября.
Между тем, власти Австралии угрожают штрафом в 1000 австралийских долларов (624 евро) за празднование Нового года, которое нарушает карантинные ограничения Сиднея.
По всему городу появились проволочные заборы, и полиции было приказано останавливать всех, кто направляется к Сиднейскому заливу, где обычно в канун Нового года толпятся более миллиона человек, желающих посмотреть на фейерверк.
В этом году масштаб фейерверков уменьшили, и он будет сосредоточен вокруг моста через Сиднейский залив и продлится всего семь минут.
Новый год в Сиднее наступил в 15:00 по латвийскому времени.