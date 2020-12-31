Видео ⟩ Новый год в Новой Зеландии: салют и массовые мероприятия!

Поскольку стране удалось успешно бороться с Covid-19, ожидается, Новый 2021-й год там встретили с куда большим размахом, чем в других странах.

В столице страны Окленде Новый год встретили салютом и другими мероприятиями.

В других городах страны 2020-й год также проводили с салютами, концертами и различными массовыми мероприятиями.

На данный момент в Новой Зеландии в значительной степени удалось пережить пандемию: за последние два дня было зарегистрировано 11 случаев Covid-19, все из которых были "завезены". В настоящее время в стране всего 55 активных фактов заболевания. В последний раз внутренняя передача инфекции была обнаружена 18 ноября.

Между тем, власти Австралии угрожают штрафом в 1000 австралийских долларов (624 евро) за празднование Нового года, которое нарушает карантинные ограничения Сиднея.

По всему городу появились проволочные заборы, и полиции было приказано останавливать всех, кто направляется к Сиднейскому заливу, где обычно в канун Нового года толпятся более миллиона человек, желающих посмотреть на фейерверк.

В этом году масштаб фейерверков уменьшили, и он будет сосредоточен вокруг моста через Сиднейский залив и продлится всего семь минут.