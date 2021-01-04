LTV: KNAB призывает начать уголовное преследование Бурова и Ензиса

Согласно информации, предоставленной KNAB, доказательства, полученные в ходе досудебного расследования, показывают, что член правления фонда самоуправления города Риги, возможно, в корыстных целях, организовал подделку документа, т.е. протокола, с целью добиться назначения того же члена правления на лучше оплачиваемую должность. Документ, содержащий заведомо ложную информацию, был подписан представителями учредителей соответствующего фонда, которые одновременно являются заверителями правильности документа, а именно должностным лицом самоуправления города Риги и представителем общества.

KNAB обращает внимание на то, что никто не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет установлена ​​в установленном законом порядке. В то же время KNAB подчеркивает, что лица, участвующие в любом уголовном процессе, имеют право на защиту, и напоминает, что презумпция невиновности применяется на всех стадиях уголовного судопроизводства, с момента начала подозрения или обвинения лица до момента, когда его вина в совершении уголовного преступления не будет установлена ​​в установленном законом порядке.