Пн, 4.01.2021
В последние дни проявилась одна очень серьезная проблема: у нас проблемы с обеспечением коек в интенсивной терапии и реанимации. Следовательно, больницы, где осложнено предоставление интенсивной помощи как пациентам с Covid-19, так и другим неотложным пациентам, которые нуждаются в особенном уходе, пациентов принимать не могут Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
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Директор NMPD ждет решений об увеличении количества коек для больных Covid-19

Директор NMPD Лиене Ципуле

ФОТО: LETA

В понедельник, 4 января, обязательно будут приняты дополнительные решения о том, как в дальнейшем обеспечивать койки для пациентов с Covid-19, заявила в передаче TV3 900 sekundes директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD ) Лиене Ципуле.

Она сказала, что последние два дня были очень трудными с точки зрения количества коек.

По словам Ципуле, нужно больше думать об обеспечении коек для интенсивной терапии. Во время праздников бывали ситуации, когда необходимая техника есть, но не хватает персонала.

Она также выразила надежду, что после праздников из больниц будет выписано больше пациентов, что снизит нагрузку на прием новых пациентов.

По словам Ципуле, в последнее время причины вызовов NMPD стали более серьезными - как для пациентов с Covid-19, так и для других. "Пациенты действительно звонят только в серьезных случаях", - подчеркнула она.

Уже сообщалось, что в некоторых больницах заполненность коек для пациентов с Covid-19 превышает 100%.

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