Директор NMPD ждет решений об увеличении количества коек для больных Covid-19

Она сказала, что последние два дня были очень трудными с точки зрения количества коек.

По словам Ципуле, нужно больше думать об обеспечении коек для интенсивной терапии. Во время праздников бывали ситуации, когда необходимая техника есть, но не хватает персонала.

Она также выразила надежду, что после праздников из больниц будет выписано больше пациентов, что снизит нагрузку на прием новых пациентов.

По словам Ципуле, в последнее время причины вызовов NMPD стали более серьезными - как для пациентов с Covid-19, так и для других. "Пациенты действительно звонят только в серьезных случаях", - подчеркнула она.