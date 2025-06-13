Омбудсмен Янсонс объявил об отставке

Омбудсмен объявил о своем решении также в соцсети Facebook.

Ранее Сейм был вынужден отложить рассмотрение ежегодного отчета омбудсмена, что вызвало вопросы о причинах его неявки в парламент. Ситуация усугубилась тем, что это был уже не первый случай, когда Янсонс не является на заседания Сейма или парламентских комиссий.

В публичном пространстве появилась информация о том, что Янсонс часто не появляется на работе и не выполняет свои обязанности, поскольку у него имеются проблемы с употреблением алкоголя.

В четверг Янсонс заявлял агентству LETA, что в отставку уходить не собирается, однако в передаче Латвийского телевидения "Актуальный вопрос" высказал мнение, что его, скорее всего, "снимут". Янсонс рассказал, что у него был разговор с коллективом Бюро омбудсмена о его предполагаемой зависимости. На вопрос, страдает ли он такой зависимостью, Янсонс ответил отрицательно.