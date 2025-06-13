Главное за 13 июня Израиль атаковал Иран, кто возглавит ЦИК и что стоит за успехом "Суверенной власти"

За рубежом:

Израиль в ночь на пятницу нанес удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, сообщили израильские официальные лица.

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Израильская армия заявила в пятницу, что Иран за последние часы выпустил по Израилю около 100 дронов и что Израиль пытается их сбить.

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Министры внутренних дел стран Балтии подписали меморандум о содействии региональному сотрудничеству в планировании трансграничной эвакуации жителей, выработке совместных планов массовой эвакуации и обеспечении своевременного обмена информацией.

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Высланный из Эстонии в 2022 году пропагандист Александр Корнилов очень хочет вернуться, но добиться этого через суд ему не удалось: 10 июня он проиграл в суде окончательно. Тем временем мужчина продолжает не только представлять "российских соотечественников из Эстонии" на различных российских форумах, но и считает правильным и нужным переселение этих соотечественников в Россию, сообщает Rus.Postimees.

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Литовский министр транспорта Эугениюс Сабутис говорит, что не будет добиваться европейского финансирования для участка железной дороги Rail Baltica до Вильнюса, поскольку Европейский союз (ЕС) не готов выделять средства на эту часть проекта.

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Интересное чтиво:

Одним из главных сюрпризов выборов в Рижскую думу считается успех "Суверенной власти" - результат которой оказалсязаметно выше "Стабильности!" и "Согласия", несмотря на схожую риторику и близкую целевую аудиторию. Как известно, у победы много отцов, так что давайте попробуем их перечислить.