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Alexandra Nekrasova
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Главное за 13 июня Израиль атаковал Иран, кто возглавит ЦИК и что стоит за успехом "Суверенной власти"

ВВС Израиля нанесли превентивный удар по территории Ирана.

Последний день рабочей недели был насыщен разнообразными событиями. Мир потрясла масштабная атака Израиля на Иран, в Сейме назвали кандидата на пост нового председателя ЦИК, а страны Балтии договорились о сотрудничестве в случае необходимости массовой эвакуации жителей. Об этих и других новостях пятницы, 13 июня, вы узнаете в подборке RUS TVNET.

Новости Латвии:

Представленные в Сейме партии рассматривают возможность выдвижения на пост нового председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) руководителя Рижской избирательной комиссии Мариса Звиедриса, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

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Коалиция, в которую войдут "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список" (ОС), договорилась восстановить должности трех вице-мэров в Рижской думе.

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Андрис Равиньш (Союз зеленых и крестьян, СЗК), который 24 года возглавлял Елгавскую думу, сообщил в социальных сетях, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя думы нового созыва.

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Оператор мобильной связи Tele2 предупреждает, что в Латвии активизировались мошенники, которые пытаются выманить персональные данные, атакуя смарт-телевизоры, сообщили в компании.

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Многие помнят громко заявленную и патриотически приправленную идею фильма Singing Nation ("Поющий народ") о Празднике песни и танца, которую ее автор Каспар Эниньш даже сравнил со строительством памятника Свободы. Люди жертвовали, ждали, но фильм так и не увидел свет, а судьба пожертвованных денег осталась окутана тайной. Теперь Эниньш вернулся с новым эмоциональным проектом, на который наверняка клюнут многие латвийцы и не только.

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За рубежом:

Израиль в ночь на пятницу нанес удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, сообщили израильские официальные лица.

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Израильская армия заявила в пятницу, что Иран за последние часы выпустил по Израилю около 100 дронов и что Израиль пытается их сбить.

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Министры внутренних дел стран Балтии подписали меморандум о содействии региональному сотрудничеству в планировании трансграничной эвакуации жителей, выработке совместных планов массовой эвакуации и обеспечении своевременного обмена информацией.

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Высланный из Эстонии в 2022 году пропагандист Александр Корнилов очень хочет вернуться, но добиться этого через суд ему не удалось: 10 июня он проиграл в суде окончательно. Тем временем мужчина продолжает не только представлять "российских соотечественников из Эстонии" на различных российских форумах, но и считает правильным и нужным переселение этих соотечественников в Россию, сообщает Rus.Postimees.

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Литовский министр транспорта Эугениюс Сабутис говорит, что не будет добиваться европейского финансирования для участка железной дороги Rail Baltica до Вильнюса, поскольку Европейский союз (ЕС) не готов выделять средства на эту часть проекта.

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Интересное чтиво:

Одним из главных сюрпризов выборов в Рижскую думу считается успех "Суверенной власти" - результат которой оказалсязаметно выше "Стабильности!" и "Согласия", несмотря на схожую риторику и близкую целевую аудиторию. Как известно, у победы много отцов, так что давайте попробуем их перечислить.

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"Я думаю, что европейский Голливуд будет здесь", - считает латвийский кинопродюсер Светлана Пунте. В новом выпуске программы TVNET+ "В чем фишка?" она рассказала о работе с такими звездами, как Джуд Лоу, Кристен Стюарт, Софи Тернер и многие другие.

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Вскоре после завершения муниципальных выборов Айнар Шлесерс уже поспешил всем заявить, что он - любимый политик рижан. Потому что получил 28 531 закрашенный кружок "за". Тут надо сразу сказать: нет, это не так. На самом деле отец Ричарда Шлесерса является любимым политиком жителей Риги в СВОЕЙ партии. Ведь наша избирательная система не предусматривает возможность, проголосовав за свою любимую политическую силу, поставить минус представителю какой-то другой партии.

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В июне сборная Албании по футболу впервые с 1999 года посетила Латвию. Команды сыграли вничью уже в шестой раз. Однако всегда равные игры не означают, что албанцы будут удовлетворены результатом в Риге - это далеко не так...

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Давно назревающая война между Израилем и Ираном началась, сказал директор Центра геополитических исследований, ассоциированный профессор Рижского университета им. Страдиня (РСУ) Марис Анджанс, комментируя израильские удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям в ночь на пятницу.

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