Анна настоящая? Как проверить профиль на Facebook?

Одна из журналисток Re:Check недавно получила приглашение дружбы от некой Анны Петровой. У Анны такой же профиль на русском языке. Единственное изображение профиля было опубликовано несколько недель назад. Тем не менее, у Анны уже более двух тысяч друзей в каждом из профилей.

ФОТО: Re:Baltica/Re:Check

Анна - настоящий человек? Как узнать? Самый простой способ - проверить, действительно ли в профиле Анны ее фото:

Щелкните на изображение профиля правой кнопкой мыши. Выберите "Сохранить изображение как…" или Save image as…

ФОТО: Re:Baltica/Re:Check

2. Выберите место для сохранения, например, Рабочий стол (Desktop), и нажмите "Сохранить".

ФОТО: Re:Baltica/Re:Check

3. Воспользуйтесь поиском картинок Google, чтобы узнать, публиковалась ли уже фотография. Введите google.com в поле адреса. Нажмите "Картинки" в правом верхнем углу страницы.

ФОТО: Re:Baltica/Re:Check

4. Щелкните на иконку камеры. Затем нажмите "Загрузить изображение", а затем "Выбрать файл".

ФОТО: Re:Baltica/Re:Check

5. Найдите сохраненное изображение Анны. После загрузки Google отобразит результаты поиска. Видно, что фотография Анны уже несколько раз использовалась на других сайтах.

ФОТО: Re:Baltica/Re:Check

6. Это фото на нескольких сайтах предлагается для бесплатного скачивания. Значит, это не фотография Анны, и она, скорее всего, не настоящий человек.

ФОТО: Re:Baltica/Re:Check

Вы также можете проверить любое другое изображение с помощью средства поиска изображений. Например, как в Латвии, так и в других местах пользователи Facebook поделились фотографией с сыпью, которая, якобы, появилась, после ношения медицинской маски.

ФОТО: Re:Baltica/Re:Check

На самом деле, как выяснила новостное агентство AFP, к записи прикреплены старые фотографии ветряной оспы, экземы и других болезней кожи, никак не связанных с ношением медицинской маски.

Проверить видео сложнее. Однако, вы можете попробовать использовать поиск картинок Google, чтобы проверить скриншот соответствующего видео.

Почему стоит узнать, приглашает ли в друзья реальный человек?

Уже было написано, что распространители дезинформации о Covid-19 для привлечения аудитории используют также нечестные методы, в том числе троллей. Это может ввести пользователей в заблуждение не только относительно количества людей, поддерживающих теории заговора.

Принятие запроса дружить от тролля может изменить содержимое вашей ленты новостей.