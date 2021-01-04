Анна настоящая? Как проверить профиль на Facebook?

Пользователи Facebook регулярно получают запросы на дружбу от различных незнакомых профилей. Как убедиться, что это настоящие люди, а не поддельные профили или даже тролли с намерением распространять вводящую в заблуждение информацию или искать жертв для мошенничества?
Одна из журналисток Re:Check недавно получила приглашение дружбы от некой Анны Петровой. У Анны такой же профиль на русском языке. Единственное изображение профиля было опубликовано несколько недель назад. Тем не менее, у Анны уже более двух тысяч друзей в каждом из профилей.
Анна - настоящий человек? Как узнать? Самый простой способ - проверить, действительно ли в профиле Анны ее фото:
Щелкните на изображение профиля правой кнопкой мыши. Выберите "Сохранить изображение как…" или Save image as…
2. Выберите место для сохранения, например, Рабочий стол (Desktop), и нажмите "Сохранить".
3. Воспользуйтесь поиском картинок Google, чтобы узнать, публиковалась ли уже фотография. Введите google.com в поле адреса. Нажмите "Картинки" в правом верхнем углу страницы.
4. Щелкните на иконку камеры. Затем нажмите "Загрузить изображение", а затем "Выбрать файл".
5. Найдите сохраненное изображение Анны. После загрузки Google отобразит результаты поиска. Видно, что фотография Анны уже несколько раз использовалась на других сайтах.
6. Это фото на нескольких сайтах предлагается для бесплатного скачивания. Значит, это не фотография Анны, и она, скорее всего, не настоящий человек.
Вы также можете проверить любое другое изображение с помощью средства поиска изображений. Например, как в Латвии, так и в других местах пользователи Facebook поделились фотографией с сыпью, которая, якобы, появилась, после ношения медицинской маски.
На самом деле, как выяснила новостное агентство AFP, к записи прикреплены старые фотографии ветряной оспы, экземы и других болезней кожи, никак не связанных с ношением медицинской маски.
Проверить видео сложнее. Однако, вы можете попробовать использовать поиск картинок Google, чтобы проверить скриншот соответствующего видео.
Почему стоит узнать, приглашает ли в друзья реальный человек?
Уже было написано, что распространители дезинформации о Covid-19 для привлечения аудитории используют также нечестные методы, в том числе троллей. Это может ввести пользователей в заблуждение не только относительно количества людей, поддерживающих теории заговора.
Принятие запроса дружить от тролля может изменить содержимое вашей ленты новостей.
Она наполнится записями, которыми поделились или которым поставили "лайк" тролли, добавленные вами в друзья. Ника Алексеева, исследователь дезинформации из Atlantic Council, говорит: "Алгоритм Facebook считает, что если вашим друзьям это интересно - а в данном случае это именно те фальшивые аккаунты - тогда вам тоже это будет интересно". Так тролли могут распространять не только фейки о Covid-19 или других темах, но и записи, созданные для мошенничества - кражи денег или пользовательских данных.