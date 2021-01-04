Ослаблять ограничения не планируется. Правительство сообщило о новых решениях

В удаленной пресс-конференции приняли участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш,

Министр благосостояния Рамона Петравича,

Министр юстиции Янис Борданс,

Министр здравоохранения Илзе Винькеле,

Министр культуры Наурис Пунтулис.

Видео: Пресс-конференция после заседания партнеров по коалиции

Ослабление ограничений по Covid-19 пока не планируется

Нацеленные на уменьшение распространения Covid-19 ограничения смягчать пока не планируется, заявил после заседания партнеров по правительственной коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что завтра, 5 января, правительство должно концептуально договориться о том, на какой срок могут быть продлены действующие ограничения. 98

Важно, чтобы ситуация и необходимость ограничений были понятны и ясны обществу, сказал премьер.

"Я не думаю, что нам нужно встряхивать общество. Понятно, что борьба не закончена, и определенные ограничения должны сохраниться", - сказал премьер.

Кариньш сказал, что, по его мнению, ограничения следует продлить, а вопрос о том, можно ли и как их изменить, будет обсуждаться. Например, можно обсудить изменения в ассортименте доступных продуктов. Кариньш также подчеркнул, что любые изменения в установленном порядке должны быть понятными и не должны противоречить существующему порядку.

Он отметил, что комендантский час - понятное и контролируемое конкретными методами ограничение. По мнению Кариньша, полиция хорошо справилась с контролем за соблюдением комендантского часа на первом этапе.

"Наша цель - убедиться, что люди не встречаются без необходимости. Самое безопасное средство до вакцинации - просто не контактировать", - сказал политик.

Он подчеркнул, что правительство должно быть очень осторожным в будущем, быстро и радикально меняя условия в короткие сроки.

В свою очередь, министр юстиции Янис Борданс (JKP) подчеркнул, что меры контроля во всех их проявлениях не должны ослабляться, поскольку распространение Covid-19 не снизилось.

Вакцина от Covid-19, разработанная Moderna, может быть доступна в Латвии с 11 января

Вакцина от Covid-19 фармацевтической компании Moderna будет доступна в Латвии с 11 января, сообщила после заседания партнеров по коалиции министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Европейское агентство лекарственных средств планирует принять решение по заявке на использование вакцины Moderna сегодня, 4 января.

"На этой неделе ожидаются очень хорошие новости из Европейского агентства лекарственных средств, возможно, даже сегодня вечером будет зарегистрирована вакцина Moderna, которая в Латвии будет доступна с 11 января", - сказала министр.

Как сообщалось, 28 декабря в десяти латвийских больницах началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19 вакциной Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. На минувшей неделе прививки получили 2243 человека.

Сегодня получена вторая партия вакцин Comirnaty - 13 650 доз.