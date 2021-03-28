Охота за богатством в США: сундук с сокровищами, за который отдали жизни пять человек

В 2010 году эксцентричный американский миллионер спрятал сундук с сокровищами и в своих мемуарах дал намеки, где он может находиться. На поиски сокровищ отправились тысячи людей, пятеро из которых погибли. Однако сейчас студент-медик сокровища эти наконец нашел.

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Бывший коллекционер предметов искусства Форест Фенн спрятал сундук с драгоценностями в Скалистых горах к северу от Санта-Фе, таким образом, он мог находиться в штате Колорадо, Монтана, Нью-Мексико или Вайоминг.

Фенн раскрыл, что античный бронзовый сундук полон монет и золота. Тогда его стоимость могла составлять от одного до трех миллионов долларов, однако в 2013 году сокровища оценивались уже в сумму до пяти миллионов долларов.