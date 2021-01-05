После критики финансовой системы страны таинственно исчез один из богатейших людей мира

Ма - один из богатейших людей в Китае и мире. Ценность его активов, по данным Forbes, составляет 58,4 миллиарда долларов. 56-летний предприниматель не раз рассказывал, что рос в сложных условиях в управляемом коммунистами Китае. Более того, после окончания колледжа он не мог найти работу.

В 1999 году в китайском городе Ханчжоу Ма и еще 18 человек основали предприятие Alibaba, которое за 20 лет стало одним из крупнейших предприятий е-коммерции в мире, на котором трудоустроены более 100 000 человек.

Считается, что Ма - своего рода "свежее дыхание" в традиционно консервативной бизнес-культуре Китая. Из Alibaba Ма ушел в сентябре 2019 года. Существовали различные предположения по поводу того, что его уход с предприятия был связан с давлением со стороны Компартии Китая. Считается, что партия обвинила Ма в культивации чрезмерной власти и влияния.

The Washington Post сообщал, что китайские предприниматели, получающие внимание прессы, скорее всего, получают и внимание властей - начинается расследование против них или аресты. Поэтому китайские предприниматели избегают публичности.

В октябре 2020 года Ма открыто критиковал банковскую систему Китая, назвав ее своего рода "ломбардом". Его речь последовала после того, как власти запретили котировать на бирже акции предприятия Ant Group.

С того времени правительство Китая провело различные мероприятия против Ма и его компаний, начав в том числе и антимонопольное расследование против Alibaba.

В течение последних двух месяцев Ма публично не появлялся, более того - последние записи в соцсетях были опубликованы три месяца назад. Не появился он и в финале реалити-шоу Africa’s Business Heroes.